Zeren Metal, hurdada 15 milyon dolar yatırım için kolları sıvadı

MERVE YİĞİTCAN

Zeren Group, alüminyum üreticisi bir firmayı satın alarak yaklaşık 1 yıl önce adım attığı metal sektöründe hedef büyüttü. Yıllık 10 bin ton üretim kapasitesini 30 bin tona çıkarmayı hedefleyen Zeren Metal, 5 yıl içinde 15 milyon dolarlık yatırımla hurda alüminyum geri dönüşümü işine de girecek. Zeren Metal Genel Müdürü Murat Akkaş, grubun yeni adım attığı sektörde faaliyetleri ve hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 1 yıl önce Düzce’de bir alüminyum folyo üretimi yapan bir fabrikayı satın alarak metal sektörüne adım attıklarını söyleyen Akkaş, ilk etapta kapasiteyi yıllık 10 bin tona çıkardıklarını, hedeflerinin bu miktarı devreye girecek yeni parkurlarla önce 20 bin tona, ardından da 30 bin tona çıkarmak olduğunu belirtti. Şu anda üretimin yüzde 80’ini ihraç ettiklerini kaydeden Akkaş, en büyük pazarlarının Kuzey Afrika olduğunu söylerken, Avrupa pazarının ağırlığını artırmak adına da girişimlerde bulunduklarını, kısa bir süre içinde Almanya, İspanya ve İtalya’ya da ürün göndermeye başlayacaklarını dile getirdi.

Hedefte ilk 3 var

Enerji verimliliğinin yılbaşında devreye girecek Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması (SKDM) ile de doğrudan bağlantılı olduğuna işaret eden Akkaş, yanı sıra ikincil alüminyumun da karbon ayak izinin düşürülmesi noktasında hayati önem taşıdığını ifade etti. 1 Ocak 2026’da devreye girecek SKDM’nin pilot sektörlerinden birinin alüminyum olduğunu vurgulayan Akkaş, bu noktada geri dönüşümün ve ikincil alüminyum kullanımının önemine dikkat çekerek, yatırım projeksiyonlarını bu yönde şekillendirdiklerini ifade etti. Şu anda kullandıkları hammaddenin yüzde 80’inin birincil alüminyum olduğunu kaydeden Akkaş, ancak yatırımın devreye girmesiyle ikincil alüminyumun ağırlığının artacağına dikkat çekti. Folyo tarafında ilk 3’e girmek gibi iddialı bir hedeflerinin olduğunu söyleyen Akkaş, öncelikli hedefler arasında olmasa da özellikle Avrupa’da yatırım fırsatlarını değerlendirebileceklerini de ifade etti. Sektöre ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Akkaş, ABD ek vergilerinin ilk başta sektör temsilcilerini etkilediğini, ancak pazarın ihtiyaçlarının karşılanması gereği nedeniyle şu anda normalleşmeye başladığını söyledi. Çin’in ise ihracatında belli alanlarda sübvansiyonu kaldırdığını belirten Akkaş, şu anda yarı mamulde Çin’den ithalatın avantajının çok kalmadığını sözlerine ekledi.