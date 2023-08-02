Ziraat Bankası yönetim kurulunda değişiklik yapılmadı

Ziraat Bankası'nın bugün gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu'nda, mevcut yönetim kurulu üyelerinin görevlerine devam etmesi kararı alındı. Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre; yönetim kurulu üyesi olarak Burhaneddin Tanyeri, Alpaslan Çakar, Feyzi Çutur, Fazlı Kılıç ve Serruh Kaleli görevlerine devam edecek.

Halkbank ve Vakıfbank’tan da KAP’a açıklama bekleniyor

Konuya yakın iki kaynağın verdiği bilgiye göre, üç kamu bankasının genel müdürlerinin görevine devam etmesi bekleniyor.

Kaynaklar, genel kurular sonucunda Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Halkbank'ın Genel Müdürü Osman Arslan ve Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih'in görevlerine devam edeceğini kaydetmişti.