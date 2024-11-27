Ziraat Yatırım: BIST100'ün güne alıcılı bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz

Ziraat Yatırım’ın raporunda dün 9.577 - 9.692 seviyeleri arasında hareket eden BIST100’ün, yön bulmakta zorlandığı günü 9.636 seviyesinden yüzde 0,25 oranında geri çekilmeyle tamamladığı belirtildi. Raporda şunlar aktarıldı:

“Endekste 57 hisse günü negatif bölgede kapattı. Puan bazlı endeksi en fazla baskılayan hisseler ASELS, THYAO ve BIMAS olurken; KCHOL, ISCTR ve YKBNK ise düşüşü sınırlayan hisseler oldu. Öte yandan, İnşaat (XINSA) ve Metan Ana Endeksi (XMANA) sırasıyla yüzde 1,3 ile yüzde 1 oranında gerilerken, Sigortacılık (XSGRT) yüzde 3 oranında yükselerek en çok kazandıran sektör oldu. Dün akşam İsrail Başbakanı'nın Lübnan'la ile ateşkes anlaşmasını güvenlik kabinesinin onayına sunacağına yönelik haber akışıyla birlikte VIOP akşam seansını primli bir şekilde tamamladı.

“BIST100'ün de güne alıcılı bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz. Yurtdışına bakıldığında dün Trump'ın küresel ticarin sınırlamasına yönelik söylemleri dikkat çekti. Trump, Çin'e ek gümrük vergisi uygulayacağı sözü verdi. ABD borsaları ise kısmi dalgalanmanın ardından günü primli şekilde kapatmayı başardı. Bu sabaha bakıldığında vadeliler yatay. Avrupa vadelileri ise satıcılı seyrederken, Asya'da Çin ve Hong Kong borsaları artıda. Bugünkü veri takviminde, yurtiçinde öne çıkan bir veri bulunmazken, TCMB Başkanı Fatih Karahan 15:00'te başlayacak İstanbul Sanayi Odası Meclis Toplantısı'na katılacak. Yurtdışında ise ABD'de PCE, büyüme verileri, dayanıklı mal siparişleri ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek.

Makroekonomi

“ABD'de tüketici güveni göstergelerinden kasım ayına ilişkin Conference Board tüketici güveni endeksi verisi, 109,6 seviyesinden 111,7 seviyesine yükselerek beklentilerin (111,4) üzerinde kaydedildi ve böylece son iki yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Detaylara bakıldığında, kasım ayında tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan cari koşullar endeksi, 136,1 seviyesinden 140,9 seviyesine yükselirken, geleceğe yönelik kısa dönemli değerlendirmelerini yansıtan beklentiler endeksi ise 91,9 seviyesinden 92,3 seviyesine yükselmekle birlikte, gelecek bir yıllık döneme ilişkin resesyona işaret eden eşik seviye olan 80'in üzerindeki seyrini son beş ayda sürdürdü. Kasım ayında tüketici güvendeki artışta, özellikle tüketicilerin mevcut durumda iş gücü piyasasıyla ilgili daha olumlu değerlendirmelerinin ve tüketicilerin gelecekteki iş imkanları konusunda önemli ölçüde daha iyimser olmalarının ve bu iyimserliğin son üç yılın en yüksek seviyesine ulaşmasının belirleyici olduğu gözlendi.

“Ayrıca ABD'de konut piyasası verilerinden, eylül ayına ilişkin S&P/Case-Shiller Konut 20 Kent Fiyat Endeksi ve ekim ayı yeni konut satışları verileri takip edildi.

“Eylül ayına ilişkin S&P/Case-Shiller Konut 20 Kent Fiyat Endeksinin aylık bazda artış hızı yüzde 0,3'ten yüzde 0,2 seviyesine yavaşlayarak beklentilerin altında kaydedildi ve son sekiz ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti, yıllık bazda artış hızı ise yüzde 5,2'den yüzde 4,6 seviyesine geriledi ve böylece son bir yılın en düşük seviyesinde kaydedildi, beklentiler ise yüzde 4,7 seviyesine gerilemesi yönündeydi.

“Yeni konut satışları, aylık bazda eylül ayında yüzde 4,1 oranında artışın ardından ekim ayında yüzde 17,3 oranında gerileyerek beklentilerin (yüzde 1,8 düşüş) belirgin şekilde üzerinde düşüş kaydetti. Böylece ekimde yeni konut satışları 2013'ten bu yana en sert düşüşü kaydederek 2022'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

“Yurt içinde, TCMB tarafından kasım ayı Sektörel Enflasyon Beklentileri Anketi yayımlandı. Buna göre, finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentilerini yansıtan söz konusu ankette, kasım ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için bir önceki aya göre 0,2 puan azalışla yüzde 27,44'ten yüzde 27,20 seviyesine gerileyerek Mart 2022'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşirken, reel sektör için 1,7 puan azalışla yüzde 49,5'ten yüzde 47,8 seviyesine gerileyerek Mart 2022'den bu yana en düşük seviyelerdeki seyrini sürdürdü, hanehalkı için ise 3,2 puan azalarak yüzde 67,23'ten yüzde 64,05 seviyesine geriledi ve böylece Şubat 2022'den bu yana en düşük seviyesinde kaydedildi. Bu kapsamda kasım ayında piyasa katılımcıları ile hanehalkının enflasyon beklentileri arasındaki makas aralığı 39,8 puandan 36,9 puana geriledi.

“Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında, ABD tarafında, TSİ 16.30'da bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin yıllıklandırılmış çeyreklik bazda GSYH büyüme revize verisi takip edilecek. ABD ekonomisinin yıllıklandırılmış çeyreklik bazda büyüme hızı bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,6 seviyesinde gerçekleşirken, ikinci çeyrekte büyüme hızı yüzde 3 seviyesine yükselmesinin ardından üçüncü çeyrekte büyüme hızı öncü veriye göre yüzde 2,8 seviyesine yavaşlamıştı, beklentiler ise yüzde 2,9 seviyesine yavaşlaması yönündeydi.

“Yıllıklandırılmış çeyreklik bazda üçüncü çeyrek büyüme verisinin detaylarına bakıldığında, özellikle ülke ekonomisinin büyük kısmını oluşturan tüketim harcamalarının büyüme hızının beklentilerin üzerinde yükseldiği (yüzde 2,8'den yüzde 3,7'e) gözlenmişti ve böylece 2023'ün birinci çeyreğinden bu yana en yüksek seviyede kaydedilmişti, beklentiler ise yüzde 3,3 seviyesine yükselmesi yönündeydi.

“Fed'in önemli bir enflasyon göstergesi olarak takip ettiği yıllıklandırılmış çeyreklik bazda kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endekslerinin bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin revize verileri TSİ 16.30'da açıklanacak. Ayrıca ABD'de Fed'in özellikle aylık bazdaki fiyat gelişmelerinin seyri kapsamında takip ettiği PCE deflatör ekim ayı verileri ile kişisel gelirler ve harcamalar ekim ayı verileri TSİ 16.30'da takip edilecek.

“ABD'de üretimin seyrine ilişkin olarak ekim ayı dayanıklı mal siparişleri öncü verisi TSİ 16.30'da yayımlanacak.

“ABD'de istihdam piyasası verilerinden, 23 Kasım haftasına ilişkin haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları verisi TSİ 16.30'da izlenecek. Ayrıca ABD'de konut piyasası verilerinden, ekim ayı bekleyen konut satışları verisi TSİ 18'de takip edilecek.

“Avrupa tarafında ise, Almanya'da gelecek aya yönelik değerlendirmeleri yansıtan aralık ayına ilişkin GfK tüketici güveni verisi TSİ 12,30'da takip edilecek.

Şirket haberleri

“1000 Yatırımlar Holding (BINHO, Nötr): Şirket'in paylarının tamamına sahip olduğu Altay Yenilebilir Enerji Üretim ve Depolama A.Ş.'nin sermayesinin, 20mn TL artırılarak 30mn TL'den 50mn TL'ye çıkarıldığı, sermaye artış tutarının yüzde 25'inin tescilden önce ödendiği ve kalan tutarın genel kurul kararının tescilinin akabinde 24 ay içinde ödeneceği açıklanmıştır.

“Birleşim Mühendislik (BRLSM): Şirket bağlı ortaklığı Solar Enerji ile Türkiye'de yerleşik, tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir firma arasında, yapılması planlanan anahtar teslimi GES kurulumu için sözleşme imzalandığı ile ilgili olarak 17.07.2023 tarihinde KAP'ta açıklama yapılmıştı. İlgili kuruluma ilişkin proje, TEİAŞ tarafından tahsis edilen proje bölgesindeki dağıtım kapasitesinin yeterli olmamasından dolayı karşılıklı mutabakat ile 26.11.2024 tarihinde iptal edilmiştir.

“Ek olarak, Şirket'in "Ankara Balgat Turkuvaz Medya Merkezi Binası Mekanik Tesisat İşleri" ihalesine vermiş olduğu teklifin Şirket lehine sonuçlandığı duyurulmuştu. İlgili projenin işvereni olan Turkuvaz Haberleşme'nin yerine yeni işveren Esla Mühendislik olmuştur ve ilgili proje kapsamında 26.11.2024 tarihinde Şirket ile Esla Mühendislik arasında nihai sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme bedeli toplam 84mn TL olup projenin 6 ay içinde tamamlanması planlanmaktadır.

“CVK Maden (CVKMD): Şirket'in hakim ortağı tarafından, Şirket faaliyetlerinde kullanılmak üzere 150mn TL tutarında finansman sağlandığı açıklanmıştır.

“Dct Trading (DCTTR): Şirket 41,9mn TL'lik pamuk satışı gerçekleştirilmiştir. Satışın 34,2mn TL'lik kısmı yurt içi alıcılara, 7,7mn TL'lik kısmı yurt dışı alıcılara yapılmış olup ürünlerin sevkiyatına başlanmıştır.

“Formet Metal (FORMT): Şirket'in, yüzde 100 oranında bağlı ortaklığı olan Formet Dış Ticaret A.Ş ile tüm hak ve borçlarıyla birlikte kolaylaştırılmış usulde birleşmesine karar verilmiştir.

“Forte Teknoloji (FORTE): Şirket, Türk Telekomünikasyon firmasından veri merkezi donanım, lisans temini, kurulum ve bakım hizmetleri kapsamında 2,3mn USD + KDV sipariş almıştır.

“Gersan Elektrik (GEREL): Şirket ile Panasonic Electric arasında Panasonic firmasının talep ettiği özel üretim gerektiren ürünleri sipariş etmesi ve ilk ürünlerin gönderilmesi sonrasında haksız ve gerekçesiz bir şekilde siparişi iptal etmek suretiyle Şirket'i maddi zarara uğramasına neden olan fiiline karşılık açılan tazminata yönelik hukuk davasında bilirkişi ek raporu dosyaya sunulmuştur. Söz konusu rapor kapsamında ilgili bilirkişi heyetinin nihai görüşü Şirket'in haksız fesih / sipariş iptali nedeniyle zarara uğratıldığı yönündedir. Bu bağlamda halihazırda dava süreci devam ediyor olup sipariş iptali nedeniyle oluşan hak kaybının ve zararın ölçüsünün belirlenmesi ve tazmini süreci başlamıştır.

“Ek olarak, Şirket'in İstanbul Anadolu OSB'de genişleme faaliyeti kapsamında 10bin m2'lik bir parselin satın alınması ve bu kapsamda yeni yatırım yapılmasına yönelik Yönetim Kurulu kararının akabinde, OSB Merkezinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulu Kararı neticesinde OSB ile TOKİ arasında anlaşmazlık çıkması ve tarafların karşılıklı müzakereleri neticesinde bir uzlaşmaya varılamaması, nihai durumda yeni fiyatlamaların yapılacak yatırımların maliyetlerini önemli ölçüde artıracağı ve sonuç olarak yapılacak yatırımların verimliliğine yönelik olumsuz etkileri gerekçesiyle iptal edilmiştir.

“İzdemir Enerji (IZENR): Şirket'in Manisa ilinde yenilenebilir enerji üretimi alanında 150 MWe üretim hacmine sahip arazi üzerine 24,1 MWe ve 51 MWe kurulu güçlerde toplam 75,1 MWe GES yatırımları yapılmış ve tamamlanmıştı. İlgili kurumlardan gerekli onayların alınması üzerine yapılan fizibiliteler sonucu 75,1 MWe GES'e ek olarak 68 MWe kurulu gücünde yaklaşık 40mn USD değerinde fotovoltaik paneller yardımıyla güneş enerjisinden elektrik üretimi yapmak üzere yatırım yapılmasına ve bu kapsamda gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

“Kızılbük GYO (KZBGY): Şirket'in yüzde 100 oranında bağlı ortaklığı olan gayri faal durumdaki Marmaris Devre Mülk İşletmeleri ve Yönetim Hizmetleri A.Ş.'ye ait 50bin TL sermaye karşılığı 50bin adet hissenin tamamının, 50bin TL sermaye bedeli karşılığı Noor Exclusive Tatil Hizmetleri A.Ş.'ye devredilmesine karar verilmiştir.

“Verusa Holding (VERUS): Şirket'in yüzde 100 oranında bağlı ortaklığı Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. tarafından 24,2mn USD (836,8mn TL) tutarında boksit cevheri ihracatına yönelik sözleşme imzalanmıştır.”