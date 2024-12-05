Ziraat Yatırım: Borsa İstanbul'un güne hafif alıcılı bir görüntüyle başlamasını bekleniyor

Ziraat Yatırım'ın değerlendirmesine göre, Faiz indirimi beklentilerinin bir miktar sorgulandığı günde Bankacılık, İnşaat ve GYO endekslerinde düşüş yaşanırken, Sigortacılık endeksi en çok kazandıran sektör oldu.

"Kasım ayı genel TÜFE ve özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ekim rakamlarının üzerinde gerçekleşti"

Değerlendirmede şunlar aktarıldı:

"Önceki gün açıklanan enflasyon verisinin ardından dün mevsim etkisinden arındırılmış TÜFE göstergeleri açıklandı. Buna göre kasım ayı genel TÜFE ve özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ekim rakamlarının üzerinde gerçekleşti. Buna karşın Koç Grubu hisselerinin önemli desteğiyle BIST100 endeksi günü yüzde 0,6 oranında primle 9.886 seviyesinden tamamladı. Endekste 55 hisse de günü artıda kapattı. Puan bazlı endekse en fazla katkı yapan hisseler olarak sırasıyla TUPRS, KCHOL ve TOASO öne çıkarken; AKBNK ve sınırlı da olsa GARAN ile OYAKC ise puan bazlı endekste en fazla negatif etki eden hisseler oldu. Öte yandan, Bankacılık endeksi (XBANK) yüzde 0,4 oranında düşerken, Sınai endeksi (XUSIN) yüzde 0,9 oranında artış kaydetti. Borsanın güne hafif alıcılı bir görüntüyle başlamasını beklerken, endekste düşük momentumda yükseliş isteğinin sürebileceğini düşünüyoruz. Yurtdışı piyasalara bakıldığında dün akşam Powell, ekonominin son derece iyi olduğunu söyledi. ABD borsaları ise günü artı bölgede kapatarak tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı. Şu an için piyasa Fed'den aralıkta faiz indirimi beklemeye devam ediyor. Sonraki toplantıda ise Fed'in durması öngörülüyor. Bu sabaha bakıldığında ABD vadelileri hafif ekside. Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi de benzer bir eğilim gösteriyor. Öte yandan, parlamentoda yapılan güven oylamasının ardından Fransız hükümetinin düştüğüne yönelik haber akışı takip edilirken, EURUSD paritesinde önemli bir hareketlilik yok. Bugün yurtiçinde TCMB haftalık para ve banka istatistiklerini; BDDK ise haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak. Yurtdışında ise ABD haftalık işsizlik başvuruları verisi öne çıkıyor.