Zirveden en çok düşenler seçim sonrası halka arzlar

Şebnem TURHAN



Her gün yeni bir şirket halka arz için talep toplarken bu yıl halka arz olan 33 şirketin 29’u zirve fiyatından daha düşük fiyattan işlem görüyor. Tavan serisi süren 3 şirket hariç zirveden kaybı en fazla olan 10 hissenin ise seçim sonrası halka arz olan ve en az 10 tavana imza atan şirketler olması dikkat çekti.

Türkiye borsasında son üç yıldır gaza basan halka arz çılgınlığı 2023’e damga vuruyor. Tavan serisini çift haneye taşıyan şirketler halka arz fiyatlarının kat be kat üzerinde işlem görmeye devam etse de gördükleri en yüksek seviyelerden ise aşağı iniş başladı. Bu yıl halka arz olan 33 şirketin 11’i gördükleri en yüksek seviyeden en az yüzde 30 fiyat kaybı yaşarken bu 11 şirketin 10’u seçim sonrası halka arz edilenler arasında yer aldı. Zirveden en sert düşüşü ise zirve fiyatının yarısını kaybeden Katılımevim yaşadı. Dikkat çeken bu yılın son üç halka arzı ve ilk halka arzı dışında yapılmış 29 halka arzında zirve fiyatlarından kayıp yaşadığı olurken açığa satış ve kredili işlem yasağı gelen ebebek hisseleri tavan serisini 6’ncı güne taşıdı. Dün işleme başlayan Gıpta Kırtasiye’nin ise açılışta tavan olması şaşırtmadı.

Yatırımcı sayısı 7.29 milyonla yeni rekorunda

Halka arzlarda yaşanan tavan serilerinin etkisiyle yüksek enflasyon ortamında yatırımcılar da yoğun bir şekilde Borsa İstanbul’a giriş yaptı. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun verilerine göre 13 Eylül itibariyle hisse senedi yatırımcı sayısı 7.29 milyon ile yeni rekor seviyesine ulaştı. Son aylarda özellikle seçim sonrasında yoğunlaşan halka arz takvimi yatırımcıların rekor talebiyle karşı karşıya kaldı. Bu durum hem hisse senedi piyasasında yatırımcı sayısını arttırdı hem de yatırımcıda kabul görmüş tavan serisi algısının da pekişmesine neden oldu.

Ancak belli sürenin ardından halka arz hisseleri ters yöne harekete başlıyor. Özellikle tavan serisi süren halka arz hisselerinde Borsa İstanbul’dan gelen açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas uygulaması kararları halka arz hisselerinde ilk negatif hareketleri doğuruyor. Ardından ise çoğunlukla halka arz hisselerinde satış hatta son dönemde taban serisi başlıyor.

11 şirket yüzde 10-20 daha düşük fiyatta

Bu yıl şu ana kadar 33 şirket halka arz edildi ve Borsa İstanbul’da işleme başladı. Bu hafta üç şirketin daha halka arzı için talep toplanıyor. 33 şirketin toplam halka arz büyüklüğü ise 45.5 milyar liraya ulaştı. Bu şirketlerin Borsa İstanbul’daki hareketleri incelendiğinde tavan serileri sonrası dalgalı bir yapı dikkat çekiyor. Tavan serileri devam eden Ebebek, Tarkim ve Gıpta Kırtasiye hariç tutulduğunda 30 hisse gördükleri zirve seviyesinden kayıp yaşadı. 33 hissenin 11 tanesi gördükleri en yüksek seviyeden en az yüzde 29 daha düşük bir fiyattan işlem görürken 5 tanesi zirve seviyesinin yüzde 20-25 arası daha düşük fiyatta bulunuyor. 11 şirket gördükleri en yüksek seviyenin yüzde 10-20 arası daha düşük fiyattan borsada işlem görmeye devam ediyor. 2 şirketin hisse fiyatı ise zirve seviyesinden kaybı yüzde 10'un altında bulunuyor.

Zirveden en fazla kayıp yaşayan Katılımevim

Gördüğü en yüksek fiyattan dün saat 11.26 itibariyle geçen işlemlerde en fazla kaybı yaşayan halka arz şirketi Katılımevim oldu. 12 Haziran’da işlem görmeye başlayan ve en yüksek 75 liraya çıkan Katılımevim dünkü işlemlerde 38,02 liraya inerken yüzde 49,3 kayıp yaşadı. Halka arz fiyatı olan 13,43 liranın ise halen daha oldukça üzerinde kalmaya devam etti. Katılımevim sadece 2 günlük tavan serisi yapabilmişti. Tavan serisi 14 gün süren ve 16 Ağustos'ta işlem görmeye başlayan İzdemir Enerji ise dün yine taban yaparak 47,28 liraya kadar indi. Yani zirve fiyatı olan 78,95 liradan yüzde 40,1'lik kayıp yaşadı. Fuzul GYO ise 28 Temmuz'da borsada işlem görmeye başladı. En yüksek 28.84 lirayı gören şirketin hisse fiyatı bundan tam yüzde 38,6'lik kayıpla dün itibariyle 17,71 liraya kadar indi.

Seçim sonrası arzlarda kayıp daha büyük

21 Ağustos'ta borsaya merhaba diyen Baydöner ise 12 tavan serisine imza attı. Dün itibariyle hisse fiyatı 44,62 liraya gerilerken bu 72.2 lira olan zirve seviyesinden yüzde 38,2'lik kayba işaret etti. Kaleseramik de 27 Temmuz'da halka arz edildi, 11 tavan serisi yaptı. Dün itibariyle fiyat 86.75 liraya indi 140.1 liralık zirvesinden kaybı yüzde 38,1 oldu. 15 tavan serisi ile rekoru elinde bulunduran 16 Ağustos itibariyle işleme başlayan Ofis Yem zirve seviyesinden yüzde 37,9 daha düşük fiyatla dün işlem gördü. Yine 14 tavan serisiyle dikkat çeken Tatlıpınar Enerji dün itibariyle 53 liraya gerilerken gördüğü zirve seviyesi olan 85 liranın tam yüzde 37,65 daha düşük fiyatta bulunuyor.

Akfen Yenilenebilir hisseleri zirve seviyesinden yüzde 35,3, Enerya Enerji yüzde 33,7, Atakey Patates yüzde 30,1, Asce GYO yüzde 28,6 daha düşük fiyattan dün işlem görürken, Kuzugrup GYO yüzde 27, Maçkolik yüzde 26,7, Forte Bilgi İletişim yüzde 26,24 daha düşük fiyata indi.

Kayseri Şeker zirve fiyatından yüzde 25,7, Grainturk Tarım yüzde 25,2, Eksun Gıda yüzde 18,6, CVK Madencilik yüzde 18,05, A1 Capital yüzde 17,7, Bülbüloğlu Vinç yüzde 16,2, Göknur Gıda yüzde 16,05, Söke Un yüzde 15,87, Bien Yapı yüzde 15,62, CW Enerji yüzde 14,5, Pasific Eurosia yüzde 13,4, BigChefs yüzde 13,4, Europower Enerji yüzde 13,3, Astor Enerji yüzde 7,2, Koza Polyester yüzde 3,34 daha düşük fiyata geriledi. Tapdi Oksijen ise dün zirve fiyatını yeniledi.

Piyasa uzmanları halka arzlar konusunda uyarılarına devam ediyor. Şirketlerin çok hızlı yükseldiğine işaret eden uzmanlar özellikle sosyal medyadan yayınlar konusunda dikkatli olunmasını istiyor.

GIPTA OFİS, BORSADA İLK İŞLEMLERDE TAVAN OLDU

Halka arzı tamamlanan Gıpta Ofis dün düzenlenen tören ile Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. Gıpta Ofis ilk işlemlerden yüzde 10 yükselerek tavan seviyeye çıktı. Borsa İstanbul’da düzenlenen halka arz töreninde konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Gıpta Ofis’in, borsada işlem görmeye başlayarak, markalaşma ve kurumsallaşma yolundaki bu önemli adımla ve halka arzdan elde ettiği gelirle gerçekleştireceği yatırımlarla rekabet gücünü daha da artıracağını söyledi. Ergun şöyle konuştu: “Borsa İstanbul olarak, şirketlerimizin büyüme hedefl erine ulaşmalarına destek olmaktan dolayı çok mutluyuz. Gıpta Ofis, toplam 836 milyon TL halka arz büyüklüğüne ve yaklaşık 3,4 milyon yatırımcıya ulaşan başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir. Halka arzın başarıyla sonuçlanması için emek harcayan herkese, tüm şirket çalışanlarına, aracı kuruma teşekkür ediyorum. Gıpta Ofis’e Borsamız ailesine hoş geldiniz diyor, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum.”