Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi’nin 10 aylık ticaret hacmi 1.5 milyar dolar oldu

Eray ŞEN/ADANA

Toros Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (TAYSEB) İşletme Müdürü Yusuf Dinçsoy, Adana ve Hatay’ın birleşim noktasında, İskenderun Körfezi kıyısında yer alan Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi’nin, Türkiye'nin en önemli ticaret ve sanayi merkezlerinden biri olma yolunda hızla ilerlediğini söyledi.

Yumurtalık Serbest Bölgesi’nin çevresindeki organize sanayi bölgeleri ve enerji ihtisas bölgesine yakınlığı, Akdeniz'in stratejik limanlarıyla birleşen konumu sayesinde, yalnızca yerel değil, uluslararası ticarette de önemli bir oyuncu haline geldiğine dikkat çeken Dinçsoy, “2024 yılı itibariyle Türkiye'deki 18 serbest bölgenin toplam ticaret hacmi 22.6 milyar dolara ulaşırken, TAYSEB Serbest Bölgesi, sadece 2023 yılında 1.7 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmıştır. 2024 yılının ocak-ekim döneminde bu rakam yüzde 7’lik artış göstererek 1.5 milyar dolara yükselmiştir” dedi.

Bölgenin çevredeki illerin sanayi yapılanması ile uyumlu bir altyapıya sahip olduğunu ifade eden Dinçsoy, “Özellikle Gaziantep, Türkiye’nin en büyük ihracatçı şehirlerinden biri olarak tekstil ve halı sektörlerinde büyük bir güce sahip. Bölgenin sanayi altyapısı, özellikle petrokimya ürünleri ve yapı malzemeleri üretiminde önemli bir merkez. Bu noktada, bitkisel yağ ve yapı malzemeleri sektörlerinde yoğunlaşan ticaret hacmiyle bölgemiz dikkat çekmektedir. Toros Tarım bünyesinde yer alan ve Torosport Ceyhan Limanı’na kadar uzanan boru hatları sayesinde, yılda 1.5 milyon ton sıvı ve bitkisel yağ taşımacılığı yapılmaktadır. Yumurtalık Serbest Bölgesi, bu sektörel çeşitliliği ve güçlü lojistik altyapısıyla Türkiye’nin dış ticaretine katkı sağlamaya devam etmektedir” yorumunu yaptı.

Bölgedeki arazilerin 45 yıllık üretim faaliyeti ruhsatı ile kiralanabildiğini aktaran Dinçsoy,“Bölgemiz ihracat odaklı imalat sektöründe faaliyet gösterecek yerli ve yabancı yatırımcılardan yoğun ilgi görmektedir. Hali hazırda yağ, bitkisel yağ ve petrokimya alanında inşaatları devam eden yatırımcılarımız da 2025 yılı içinde üretime başlayacaktır” dedi.

“Elektrik, su, doğalgaz ve telekomünikasyon hazır”

Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi’nin 3.6 milyon metrekare açık alan üzerine kurulu, elektrik, su, doğalgaz ve telekomünikasyon altyapıları hazır bir bölge olmasının yatırımcılar için büyük bir avantaj oluşturduğunu vurgulayan Dinçsoy, “Ayrıca, sağlık merkezi, yemekhane ve acil durum hizmetleri gibi yatırımcının ihtiyaç duyduğu temel hizmetler de TAYSEB tarafından sunulmaktadır” bilgisini verdi.

“Limanlar sayesinde büyük lojistik avantajımız var”

Bölge içerisinde dökme yük limanı ve hemen yanındaki Torosport Ceyhan Limanı olmasının iç ve dış ticaret açısından önemli fırsatlar sunduğuna dikkat çeken Dinçsoy, şöyle konuştu: “Limanların ve serbest bölgedeki sanayi tesislerinin birbirine yakın olması, tedarik zincirinin verimliliğini artırır. Hammaddeler, yarı mamuller ve nihai ürünler limanlara kolayca ulaşabilir ve hızlıca sevk edilebilir. Bu sayede yatırımcılar, düşük lojistik maliyetleri ile birlikte, serbest bölgenin vergi teşviklerinden hem de üretim maliyetlerinden yararlanarak küresel pazarlarda rekabet avantajı elde etmektedir.”