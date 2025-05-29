ANTEPSAN İSO 500 listesine girerek başarısını taçlandırdı

TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP

Gaziantep merkezli kuruluşlar arasında 24. sırada yerini alan şirket, 2008 yılından bu yana kent üretimine destek veriyor.

Antebella Fıstık Kreması ile adından sıkça söz ettiren ANTEPSAN Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bakır, boz fıstığa katma değer sunmak için yaptıkları Ar-Ge çalışmaları sonucunda Antebella’yı ürettiklerini ve ürünün ülke sınırlarını aştığını belirtti.

Firma olarak Ar-Ge çalışmalarına büyük önem verdiklerini söyleyen Bakır, bir aile şirketi olan ANTEPSAN'ın 2008 yılında Gaziantep’te kurulduğunu belirterek, "ANTEPSAN çiftçilikten gelen bir ailenin firması olarak Gaziantep’te ticari hayatına başladı. Biz Antep Fıstığında uzman bir firmayız" dedi.

İSO 500 başarısı dsiplinli ve nitelikli çalışmanın ürünü

ANTEPSAN'ın ihracatta elde ettiği başarının sırlarını veren Bakır, "Büyümemizin sebeplerinden biri, sürekli kendi işimize yaptığımız yatırım ve kapasite artışı. Firmamız elde ettiği gelirin tamamına yakınını yeni yatırımlara harcıyor. Sektöre örnek bir firma olmak gayretindeyiz, ürün çeşitliliği ve kalitemizle adımızdan söz ettirdik, bu başarının artarak devam etmesini hedefliyoruz. Biz çalışmalarımızla bölge çiftçisine ve üreticisine de katkı sağlamış oluyoruz, bundan dolayı çok mutluyuz. İstihdamımızı her sene artırıyoruz, ağırlıklı olarak kadın çalışanlarla ilerliyoruz. Cevizli sucuk, muska, baklava gibi tamamen el yapımı ürünlerimiz de olduğu için kadın çalışanlarımızın sayısı fazla" şeklinde konuştu.