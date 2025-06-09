Bankalar 2024'te 15,6 trilyon TL’lik kredi kullandırdı

Alım gücünün düşmesi ve maliyetlerin artmasıyla vatandaşlar banka kredilerine yöneldi. Bankalarda toplam krediler 2024 yılında 15,6 trilyon TL olurken, 2023 yılında ihtisas ve ihtisas dışı kredilerin toplamı 11,2 trilyon TL tutarında gerçekleşti. Buna göre, 2024 yılında toplam krediler bir önceki yıla göre yüzde 37,7 arttı. Toplam krediler, 2020 yılında 3.4 trilyon TL iken, 2021 yılında 4.7 trilyon TL, 2022 yılında ise 7.2 trilyon TL olarak artışını sürdürdü.

Türkiye Bankalar Birliğinin 2024 yılına ilişkin ''illere göre kredi ve mevduat'' verisine göre, belli bir uzmanlık alanının finansmanı için verilen ihtisas kredileri, 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 46 artışla 1,2 trilyon TL oldu. İhtisas dışı krediler ise yüzde 38,2 artış ile 14,3 trilyon TL olarak gerçekleşti.

İhtisas kredilerinde tarım kredileri ilk sırada

Bankalara yatırılarak müşterilerin istedikleri ya da belirli bir zaman süresinde bakiyelerinin geri ödendiği mevduatların toplamı, 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 28,6 arttı. Toplam mevduat, 2023 yılında 14.2 trilyon TL iken, bu tutar 2024 yılında 18,3 trilyon TL oldu.

İllere ve bölgelere göre kredilerin dağılımı incelendiğinde, ihtisas kredilerinde, 835.2 milyar TL ile en fazla tarım kredileri yer aldı. Tarım kredilerini sırasıyla; 318.1 milyar TL ile diğer krediler, 43.5 milyar TL gayrimenkul kredileri ve 19.9 milyar TL turizm kredileri takip etti.

Yerel yönetimlerin alt ve üstyapı projelerinin yapımında teknik ve mali yardım sağlayan İller Bankası A.Ş'de veri cetvelinde yer aldı. Raporda yer alan bilgilendirmeye göre, İller Bankası’nın belediyelere verdiği kredilerin il bazında dağılımı yapılmadığı için tabloda ayrı bir kalem olarak gösterildi. İller Bankası’nın ihtisas ve ihtisas dışı kredileri, 2024 yılında toplam 75.8 milyar TL oldu. 2023 yılında ise bu tutar toplam 65.1 milyar TL olarak gerçekleşti.