Borç stoku nisan sonu itibarıyla 10,75 trilyon TL

Merkezi yönetim brüt borç stoku, nisan sonu itibarıyla 10 trilyon 750,5 milyar lira olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Nisan itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, nisan sonu itibarıyla 10 trilyon 750,5 milyar lira oldu.

Borç stokunun 4 trilyon 892 milyar liralık kısmı Türk lirası, 5 trilyon 858,5 milyar liralık kısmı ise döviz cinsi borçlardan oluştu.