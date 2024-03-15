Bütçe açığı şubatta 153,8 milyar TL oldu

Bakanlığın açıkladığı bilgilere göre, bütçe açığı şubat ayında 153,8 milyar TL olarak kaydedildi. Ocak ayında da bütçe 150,7 milyar TL açık vermişti. Türkiye'nin deprem felaketini yaşadığı Şubat 2023'te ise bütçe açığı 170,6 milyar TL olmuştu.

Gider de gelir de yükseldi

Şubatta bütçe giderleri yıllık yüzde 77,2 artışla 689,9 milyar TL olurken bütçe gelirleri yüzde 145 artışla 536,1 milyar TL olarak gerçekleşti.

Bütçe giderleri içinde personel giderlerindeki yüzde 136,5’lik rol oynarken faiz giderleri yüzde 60,2 arttı. Bütçe gelirleri içinde vergi gelirleri yüzde 126,2 artışla 406,3 milyar TL oldu.

Faiz dışı denge Şubat'ta 99 milyar TL açık verdi.