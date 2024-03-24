Döviz fonları büyümeye devam eder mi?

Fon pazarı serbest döviz fonları ile büyümeye devam ediyor. Bir haftada yatırım fonlarına 90 milyar TL’lik para girişi gerçekleşirken bunun 54,5 milyar TL’sini serbest fonlar gerçekleştirdi. Serbest fonların ise yüzde 42’sini döviz fonları oluşturuyor. Serbest fonlarda haftalık net büyüme ise 30 milyar TL oldu. Serbest döviz fonları yatırımlarını dövizde değerlendirmek isteyen döviz yatırımcıları için bir alternatif olarak öne çıkmıştı. Peki, TCMB’nin faiz kararı sonrası bu fonlarda büyüme devam eder mi? Dövizde kalmak isteyen yatırımcıların tercihi olmaya devam edecektir.

Serbest fon büyümesi

Serbest fonların yatırımcı sayısı yılbaşından bu yana %212, son bir haftada ise %123 arttı. Serbest döviz fonları, portföy büyüklüğünde yılbaşından bu yana %73, son bir haftada %4.8 artış ile en fazla büyüyen alt kategori oldu. Yatırımcı sayısı açısından öne çıkan Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fonu'nun portföy değeri yılbaşından bu yana %159 artarak, son bir haftada 5 milyar TL para girişi ile 85 milyar TL'ye ulaştı.

Para piyasası fonlarına büyük ilgi

Para piyasası fonları, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Serbest fonlardan sonra en çok tercih edilen yatırım aracı olan para piyasası fonlarına bu hafta 20 milyar TL'lik bir para girişi oldu. Bu fonlar, portföy büyüklüğünde yılbaşından bu yana %63.8'lik bir artışla, en fazla büyüyen kategori oldu.

Kıymetli Madenler getiride önde

Kıymetli maden fonları, geçen hafta yatırım fonları arasında en dikkat çekici performansı sergileyerek %4.8'lik bir getiri elde etti. Bu, onları son bir haftada en çok getiri sağlayan kategori yaparken, portföy büyüklüğünde de %49'luk bir artışla para piyasası fonlarının ardından en fazla büyüme gösteren ikinci kategori olarak öne çıkmalarını sağladı.

Portföy değerleri yükselirken yatırımcı sayısı düştü

Yılbaşından bu yana yatırım fonlarındaki yatırımcı sayısında %10'luk bir düşüş meydana gelirken, bu dönemde fonların toplam portföy değeri %32.6 oranında artış gösterdi ve 2,3 trilyon TL'ye yükseldi.

Öne çıkan fonlar

Geçtiğimiz hafta içerisinde İş Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu, 1,7 milyar TL'lik para girişiyle en çok büyüyen fon olarak dikkat çekti ve yıllık %39'luk bir getiri elde etti. Bu başarının ardından en fazla para girişi kaydeden ikinci fon, 1,3 milyar TL ile Garanti Portföy İki. Para Piyasası (TL) Fonu oldu.

Yüksek getiri ve yatırımcı ilgisi

Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF, haftalık %11'lik getiri ile en yüksek performans gösteren fon olarak ön plana çıkıyor. Fonun yıllık getirisi ise %139'a ulaşarak dikkat çekici yükseliş gösterdi. Yatırımcı sayısında ise en büyük artışı yaşayan fon Rota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon yatırımcı sayısı yılbaşından bu yana %10,879'luk bir artış ile yatırımcıların yoğun ilgisini çekmeyi başardı.

Serbest Fonlarla ilgili doğru bilinen yanlışlar

Yanılgı: Serbest Döviz Fonları yalnızca döviz kuru artışından kazanç sağlar

Gerçek: Bu fonlar, faiz gelirleri ve döviz kurlarındaki değişiklikler dahil olmak üzere döviz cinsinden yapılan çeşitli yatırımlardan getiri elde edebilir.

Yanılgı: Serbest Fonlara yatırım yapmak döviz almakla aynıdır

Gerçek: Serbest fonlar, döviz cinsinden yatırımlar yapar ancak bu yatırımlar çeşitlendirilmiş olup, sadece döviz alım-satımından ibaret değildir.

Yanılgı: Yüksek getiri için sadece döviz fonlarına yatırım yapılmalı

Gerçek: Yatırım hedefleri ve risk toleransı göz önünde bulundurularak çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturmak, genellikle daha sağlıklı bir yatırım stratejisidir.

Yanılgı: Serbest Fonlardaki para girişleri, sadece yüksek getiri beklentisiyle ilgilidir

Gerçek: Yatırımcıların fonlara para girişinde bulunmaları çeşitli faktörlere bağlıdır, bu sadece getiri beklentisiyle sınırlı değildir. Piyasa koşulları, risk dağılımı ve likidite ihtiyaçları da önemli rol oynar.

Yanılgı: Serbest fonların getirisi daima pozitiftir

Gerçek: Serbest fonlar da dahil olmak üzere tüm yatırım fonlarının performansı, piyasa koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterir ve dönemsel olarak negatif getiri de mümkündür.

Fonlarda kazançlarla ilgili doğru bilinen yanlışlar

Yanılgı: TCMB faiz kararları yalnızca TL fonları etkiler

Gerçek: TCMB'nin faiz kararları genel piyasa likiditesini ve risk algısını etkileyerek dolaylı yoldan döviz fonları dahil tüm fonların performansını etkiler.

Yanılgı: Para piyasası fonlarına para girişi, döviz fonlarından daha az riskli olduğunu gösterir:

Gerçek: Para girişi, yatırımcıların mevcut piyasa koşullarına ve kendi likidite ihtiyaçlarına göre aldıkları kararların bir sonucudur ve tek başına risk seviyesiyle ilişkilendirilemez.

Yanılgı: Bir haftalık verilerle fonların uzun vadeli performansı öngörülebilir

Gerçek: Kısa vadeli veriler, fonların uzun vadeli performansı hakkında kesin sonuçlar çıkarmak için yeterli değildir. Yatırım kararları alırken daha geniş zaman dilimleri ve kapsamlı analizler önemlidir.

Yanılgı: Yatırımcı sayısındaki artış, fonun mutlaka başarılı olduğunu gösterir

Gerçek: Yatırımcı sayısındaki artış çeşitli sebeplere bağlı olabilir ve fonun performansı hakkında doğrudan bir gösterge değildir.

Yanılgı: Döviz fonlarına yatırım yapmak, döviz riskini tamamen ortadan kaldırır:

Gerçek: Döviz fonları, döviz cinsinden yatırımlar yapar ve bu yatırımların kendi içinde döviz riski barındırır. Fonlar, döviz riskini yönetmeye çalışır, ancak tamamen ortadan kaldırmaz.