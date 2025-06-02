GAİB Mayıs ayı ihracat rakamlarını açıkladı

GAZİANTEP

Bölgedeki diğer illerin mayıs ayı ihracat performansına bakıldığında ise Kahramanmaraş 113,0 milyon dolar, Mardin 80,7 milyon dolar, Şanlıurfa 37,4 milyon dolar, Diyarbakır 29,1 milyon dolar,

Malatya 27,8 milyon dolar, Kilis 11,1 milyon dolar, Adıyaman ise 4,9 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi ocak-mayıs döneminde 4,9 milyar dolar ihracat yaparken, aynı dönemde Gaziantep ise 4,1 milyar dolar ihracat yaptı. Mayıs ayı ihracat verilerini değerlendiren GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci şu açıklamalarda bulundu: “Mayıs ayında ihracat verilerimiz, bölge ihracatçılarımızın özverili çalışmaları ve stratejik yaklaşımlarının bir sonucudur. Küresel pazarlardaki belirsizliklere rağmen, yenilikçi ve sürdürülebilir üretim anlayışımızla ihracatımızı artırmayı başardık. Bu başarıda emeği geçen tüm ihracatçılarımızı yürekten tebrik ediyorum.”

Konuşmasının devamında GAİB’in mayıs ayı boyunca gerçekleştirdiği etkinliklere değinen Kileci: “İhracatçılarımızla birlikte yoğun bir ay geçirdik ve çeşitli faaliyetlerle bölgemizin ihracat potansiyelini daha da ileriye taşımaya gayret ettik. Nisan ayına ait dış ticaret rakamlarını, Ticaret Bakanımız Prof. Dr. Ömer Bolat ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanımız Mustafa Gültepe’nin teşrifleriyle Diyarbakır’da, Birliğimizin ev sahipliğinde düzenlediğimiz toplantıyla açıkladık. Birliklerimizin de destekleri ile gerçekleştirilen MFF Orta Doğu Gıda Fuarı’na hem Hububat Birliğimizin hem de Kuru Meyve Birliğimizin üyeleri stantlı katılım sağladı. Tekstil Birliği olarak Üniversite & Sanayi Buluşmaları kapsamında Başkent Üniversitesi ve Atılım Üniversitesi’nin Tekstil ve Moda Tasarımı bölümü öğrencileriyle bir araya gelerek, bu yıl 5.’sini düzenlediğimiz Doku Kumaş Tasarım Yarışmamızı anlatırken öğrencilere sektöre dair önemli bilgiler sunduk. Ayrıca 11. Avrupa Koruyucu Giysiler Konferansı’na katılım sağlayarak sektörümüzün gelişimine katkı sağladık.

Kuru Meyve Birliğimiz, İspanya’da gerçekleştirilen 42. INC Kongresi’nde ülkemizi temsil ederken, Türkiye İhracatçılar Meclisimiz koordinasyonunda ve Birliklerimiz ev sahipliğinde düzenlenen TİM Bölgesel İhracat Buluşmalarının beşincisini GAİB hizmet binamızda gerçekleştirdik. Bu etkinlik sayesinde ihracatçılarımızın talep ve önerilerini doğrudan ilettiği verimli bir diyalog ortamı oluşturduk.

Ayrıca Hububat Birliğimiz, Avustralya’da düzenlenen sektörel ticaret heyeti programı kapsamında Melburn ve Sidney’de önemli kurum ve saha ziyaretleri gerçekleştirdi. Halı Birliğimiz ise Şanghay’da düzenlenen Asia Chinafloor 2025 fuarına katılım sağlayarak halı sektörümüzdeki gelişmeleri ve fırsatları yerinde inceledi.”

Başkan Kileci, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Güneydoğu Anadolu Bölgesi olarak yalnızca ihracat rakamlarında değil, katma değerli üretim, uluslararası iş birlikleri ve bilgi paylaşımında da güçlü adımlar atmaya devam ediyoruz. Bölge ihracatçılarımızın küresel rekabette daha da güçlenmesi adına önümüzdeki süreçte de aynı kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”