  1. Ekonomim
  2. Ekonomik Veriler
  3. Hizmet üretim endeksi haziranda yıllık yüzde 3,7 arttı
Takip Et

Hizmet üretim endeksi haziranda yıllık yüzde 3,7 arttı

Hizmet üretim endeksi, haziranda yıllık bazda yüzde 3,7 artarken, aylık bazda yüzde 0,5 azalış gösterdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hizmet üretim endeksi haziranda yıllık yüzde 3,7 arttı
Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,7 yükseldi.

Alt sektörler incelendiğinde, yıllık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,1 azalırken, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 4,1, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 8,7, gayrimenkul hizmetleri yüzde 18,1 mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,3, idari ve destek hizmetleri yüzde 5,2 arttı.

Hizmet üretim endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,5 azalış kaydetti.

Alt sektörler incelendiğinde, aylık bazda bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 2 artarken, ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,1, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,1, gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,5, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,8, idari ve destek hizmetleri yüzde 1 azaldı.

Ekonomik Veriler
IMF'den Türkiye raporu: Rezervlerde kırılganlık sürüyor, çevrilmesi gereken dış borç yüksek!
Rezervlerde kırılganlık sürüyor, çevrilmesi gereken dış borç yüksek!
KKM'nin Türkiye'ye maliyeti 60 milyar dolar!
AĞIR FATURA
Temmuz'da nakit dengesi 68 milyar 491 milyon lira açık verdi
Temmuz'da nakit dengesi 68 milyar 491 milyon lira açık verdi
Güney Afrika’dan ABD’ye misilleme: Ticari öncelik Türkiye’ye kaydı
Güney Afrika’dan ABD’ye misilleme: Ticari öncelik Türkiye’ye kaydı
İthalatta rekor ‘tüketim’
İthalatta rekor ‘tüketim’
İhracat birim değer endeksi mayısta yıllık yüzde 3,1 arttı
İhracat birim değer endeksi mayısta yıllık yüzde 3,1 arttı