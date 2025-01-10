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İnşaat maliyet endeksi kasımda arttı

İnşaat maliyet endeksi aylık yüzde 0,04, yıllık bazda ise yüzde 35,93 artış kaydetti.

Haber Merkezi
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İnşaat maliyet endeksi kasımda arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, inşaat maliyet endeksi, 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,04 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,93 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,18 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,25 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 28,25 arttı, işçilik endeksi yüzde 54,93 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 36,72 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,16 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,72 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,32 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,17 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 29,41 arttı, işçilik endeksi yüzde 53,99 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi aylık yüzde 0,35 azaldı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,35 azaldı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,42 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,26 azaldı, işçilik endeksi yüzde 0,55 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 24,77 arttı, işçilik endeksi yüzde 58,40 arttı.

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