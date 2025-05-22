İnşaatta güven hızlı yükseldi: Hizmette hafif toparlanma görüldü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri 2025 Mayıs verilerini açıkladı.

Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 0,9 arttı, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,6 arttı, inşaat sektöründe yüzde 3,9 arttı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi mayıs ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 0,9 oranında artarak 110,5 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,6 oranında artarak 111,2 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 3,9 oranında artarak 88,4 değerini aldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri ve değişim oranları şu şekilde oldu: