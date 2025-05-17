İş bulma ümitleri tükeniyor: Emekli, ev hanımı, öğrenci çalışıyor!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İşgücü İstatistikleri 2025 yılı I. Çeyrek: Ocak-Mart verilerini açıkladı.

İşsizlik oranı gerilerken, geniş tanımlı işsizlik olarak da adlandırılan atıl işgücü oranı yüzde 28,5 oranında oldu. Verilerin detaylarında yer alan tablo ise dikkat çekti.

İş bulma süresi kısaldı

İşsizler içinde 1 yıldan az ve 1 yıldan uzun süreli işsiz olanlara bakıldığında, uzun süreli işsiz kalanların toplam içindeki oranının azaldığı görüldü.

2023 yılı ilk çeyreğinde yüzde 78,59 oranında olan kısa süreli işsizlerin oranı 2025 ilk çeyreğinde yüzde 83,43’e çıktı.

İş bulma umutları azaldı

İşgücüne dahil olmama nedenleri içinde potansiyel işgücü olup da “iş bulma ümidi olmayanlar” ve “işbaşı yapabilecek olup iş aramayanlar” artış gösterdi.

İş bulma ümidi olmayanların, toplam işgücüne dahil olmayan nüfus içindeki oranı 2023 yılı ilk çeyreğinde yüzde 5,6 olurken, 2025 yılı ilk çeyreğinde bu oran yüzde 8,88’e yükseldi.

Emekli, ev hanımı (ev işleriyle meşgul) ve öğrencilerin ise işgücüne dahil olmama oranları azaldı. Ev işleriyle meşgul olanların oranı 2023 ilk çeyreğinde yüzde 30,63’ten 2025 ilk çeyreğinde yüzde 20,28’e gerilerken, emeklilerin çalışmama oranı ise aynı dönemde yüzde 16,52’den yüzde 12,48’e ve öğrencilerin de çalışmama oranı yüzde 15,36’dan yüzde 12,84’e indi.

Hiçbir yerde olmayan gençler

15-24 yaş nüfus içinde ne eğitimde ne istihdamda (NEET) olan gençlerin oranı da son 3 yılın ilk çeyrekleri içinde yükseliş gösterdi. 2023 yılı ilk çeyreğinde NEET oranı toplamda yüzde 22,7, 2024’te yüzde 22 olurken, 2025’te yüzde 22,9’a yükseldi. Bu oran erkeklerde yüzde 16,1, kadınlarda ise yüzde 30,2’ye çıktı.