Kadınların istihdam oranı erkeklerin yarısından az

Hüseyin GÖKÇE/ANKARA

Türkiye’de hemen her yönetici, kalkınmanın ancak kadınların ekonomik hayata daha fazla katılmasıyla gerçekleşebileceğine yönelik ifadelerini dile getirmesine rağmen, bu görüşler göstergelere bir türlü yansımıyor. Üstelik kadınlar ekonomik hayata yeterince katılamadığı gibi, gece sokakta yürürken kendisini güvende hissetmiyor. Ankete katılan kadınların yüzde 30.4’ü yaşadığı bölgede gece yalnız yürürken kendisini güvende hissetmiyor. Kadınların yüzde 6.8’i ise evinde kendini güvende olduğunu düşünmüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun(TÜİK) her yıl 8 Mart öncesi yayımladığı İstatistiklerle Kadın araştırmasının 2022 sonuçlarına göre, araştırmaya konu dönemde kadınlarla ilgili istatistiklerde çok küçük de olsa pozitif ilerleme kaydedildi. Ancak gerek işgücüne katılım, siyaset, gerekse yönetim pozisyonunda kadının yeri bir türlü istenilen seviyeye gelemiyor.

Kadınların gece yolda yürümeyi güvenli bulmuyor

Yaşadığı çevrede gece yalnız yürürken kendini güvende hissetmeyen kadınların oranı yüzde 30.4 oldu. Güvende hissedenler yüzde 51.1, orta güvende hissedenlerin oranı ise yüzde 18.5 oldu. Kendini güvende hissetmeyen erkeklerin oranı ise yüzde 13 seviyesinde.

Kadınların yüzde 6.8’i ise kendi evinde bile kendisini güvensiz hissederken, bu oran erkeklerde yüzde 3.2 olarak hesaplandı.

-Kadınlar internette erkeklerden daha az alışveriş yapıyor

İnternet üzerinden alışveriş yapma oranı sanılanın aksine erkeklerde kadınlardan daha yüksek çıktı. Daha önce internetten mal veya hizmet alışverişi yapmış erkeklerin oranı yüzde 49.7 olurken, kadınların oranı yüzde 42.7 olarak belirlendi.

Eğitim durumu

Kadınların eğitim durumunda son yıllarda iyileşme gözlense de en az ilkokul mezunu olanların oranı 2022 yılında yüzde 87.3 oldu. Erkeklerde bu oran ise yüzde 97.1 seviyesinde.

Yükseköğretim mezuniyet oranı ilk kez yüzde 20’nin üzerine çıktı. Kadınlarda yükseköğretim mezunu oranı yüzde 20.9 olurken, erkeklerde bu oran yüzde 25.1 olarak gerçekleşti.

İşgücüne katılımda artış

Kadınların işgücüne katılımında önceki yıla göre yaklaşık 2 puanlık artış oldu ve bu oran yüzde 32.8 olarak hesaplandı. İşgücüne katılım oranı okuryazar olmayan kadınlarda yüzde 12.8 iken lise altı eğitimlilerde yüzde 25.3, meslek ve teknik lise eğitimlerinde yüzde 38.5, yükseköğretimde ise yüzde 67.6 oldu.

İşsizlik oranı ise kadınlarda ortalama yüzde 14.7 oldu. En yüksek işsizlik oranı yüzde 21.8 ile mesleki ve teknik lise mezunlarında olurken, lise mezunlarında yüzde 19.9, yükseköğretim mezunlarında ise yüzde 16.8 olarak gerçekleşti.

Yönetici pozisyonundakilerin oranında kısmi artış

Cinsiyete göre üst ve orta düzey yönetici pozisyonundakilerin dağılımında 2021 yılında kadınlar lehine kısmi bir ilerleme kaydedildi. Bu pozisyondaki kadınların oranı 2020 yılında yüzde 19.3 iken, 2021’de yüzde 20.7 oldu.

İlk kez Meclis’teki kadın sayısı 100’ü geçti

Türkiye tarihinde ilk kez 2018 yılında yapılan seçimde TBMM’ye girebilen kadın sayısı 100’ü geçti. 2018’te 104 kadın milletvekili Meclis’e girerken, bu sayı 2022 sonu itibarıyla 100’e geriledi.