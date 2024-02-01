Prof. Dr. Hakan Kara: Kurdan enflasyona geçişte 90'lı yıllara döndük

Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kurdaki 1 TL'lik artışın enflasyona etkisini grafikle aktardı.

Paylaşımında TL'nin değerinin düşürülmesinin ihracata sınırlı etkisi olacağına değinen Kara, şunları söyledi:

"İçinden geçtiğimiz dönemde TL’nin değerinin düşürülmesi ihracata çözüm olmaz, sadece çok kısa nefes aldırır.

Çünkü enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları bozulduğu için döviz kurundan enflasyona geçiş tarihi zirvelerde seyrediyor.

Bundan on sene önce %10'luk kur artışı enflasyonu 1,5 puan artırırken son dönemde bu değerin %5'lere kadar geldiğini ve bunun oldukça hızlı gerçekleştiğini buluyoruz. 2021'de başlatılan aşırı negatif reel faiz politikası nedeniyle kurdan enflasyona geçişte neredeyse 1990'lara dönmüş durumdayız.

Bu ne anlama geliyor? Enflasyon yüksek kaldığı sürece kurdaki artış hızlıca içerdeki üretim maliyetlerine yansıyor. Kurla gelen ihracat fiyat rekabeti kısa sürede enflasyonla geri veriliyor. Rekabetçiliği sağlayamadığımız gibi yüksek enflasyon ve gelir dağılımında bozulma ile baş başa kalıyoruz."

Hakan Kara, kurdaki yüzde 1'lik artışın enflasyona etkilerini gösteren ve kendisinin hazırladığı grafiği takipçileriyle paylaşarak, son yıllarda dövize bağlı enflasyon artışının hangi seviyede olduğunu açıkladı.