Reel sektörün net döviz pozisyonu 153,9 milyar dolar açık verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, Mart 2025 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Şubat 2025 verilerine göre varlıklar 8 milyar 249 milyon ABD doları, yükümlülükler ise 7 milyar 661 milyon ABD doları arttı. Net Döviz Pozisyonu Açığı ise 153 milyar 898 milyon ABD doları olarak gerçekleşti ve Şubat 2025 dönemine göre 588 milyon ABD doları azaldı.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Mart 2025 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat, türev varlıklar, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ve ihracat alacakları sırasıyla 5.020 milyon ABD doları, 2.003 milyon ABD doları, 641 milyon ABD doları ve 594 milyon ABD doları artarken, menkul kıymetler 9 milyon ABD doları azalmış ve sonuç olarak varlıklar 8.249 milyon ABD doları artmıştır. Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler, yurt dışından sağlanan nakdi krediler, ithalat borçları ve türev yükümlülükler sırasıyla 3.296 milyon ABD doları, 2.829 milyon ABD doları, 964 milyon ABD doları ve 572 milyon ABD doları artmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 7.661 milyon ABD doları artmıştır.

Kısa vadeli borçlar arttı

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Mart 2025 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Şubat 2025 dönemine göre 615 milyon ABD doları artarken, uzun vadeli olanlar 2.681 milyon ABD doları artmıştır. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 1.822 milyon ABD doları artarken, uzun vadeli krediler 1.971 milyon ABD doları artmıştır.

Mart 2025 döneminde kısa vadeli varlıklar 137.686 milyon ABD doları iken, kısa vadeli yükümlülükler 125.248 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 12.438 milyon ABD doları olarak gerçekleşerek Şubat 2025 dönemine göre 4.740 milyon ABD doları artmıştır. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 38 düzeyindeydi."