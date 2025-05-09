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Sanayi üretiminde mart ayında güçlü toparlanma

Sanayi üretimi, mart ayında aylık yüzde 3,4, yıllık yüzde 2,5 arttı. Büyümenin öncü göstergesi olan sanayi üretimi, ocak ayındaki aylık azalış, yıllık artış sonrasında, şubat ayında yüzde 1,6, yıllık bazda ise yüzde 1,9 azalmıştı.

Haber Merkezi
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Sanayi üretiminde mart ayında güçlü toparlanma
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2025 yılı mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,0 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6,1 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 3,4 arttı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 8,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,7 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,5 azaldı.

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