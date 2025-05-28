  1. Ekonomim
  2. Ekonomik Veriler
  3. SANKO Grup Şirketleri İSO 500’de 4 şirketle yer aldı
Takip Et

SANKO Grup Şirketleri İSO 500’de 4 şirketle yer aldı

SANKO Holding şirketlerinden ÇİMKO Çimento ve Beton, SANKO Tekstil İşletmeleri Sanayi ve Ticaret., Süper Film Ambalaj ve SANKO Enerji Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde bu yıl da yer aldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
SANKO Grup Şirketleri İSO 500’de 4 şirketle yer aldı
Takip Et

GAZİANTEP

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından, şirketlerin 2024 yılı üretimden net satışlar baz alınarak yapılan araştırmaya göre, ÇİMKO Çimento ve Beton 94’üncü, SANKO Tekstil İşletmeleri 177’nci, Süper Film Ambalaj 306’ncı, SANKO Enerji ise 337’nci sırada bulunuyor.
 
İSO’nun, 2024 yılı verilerini baz alarak açıkladığı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasına göre; ÇİMKO Çimento ve Beton 21, Süper Film Ambalaj ise listede 59 sıra yükseldi.

Ekonomik Veriler
Kadooğlu Holding’in İSO 500 gururu
Kadooğlu Holding’in İSO 500 gururu
Reel sektörün net döviz pozisyonu 153,9 milyar dolar açık verdi
Reel sektörün net döviz pozisyonu 153,9 milyar dolar açık verdi
Şirket kuruluşları artarken, kapanan şirketler de hızlandı
Şirket kuruluşları artarken, kapanan şirketler de hızlandı
Evler küçüldü, inşaatlar azaldı: Yapı ruhsatı verilen binalarda gerileme!
Evler küçüldü, inşaatlar azaldı: Yapı ruhsatı verilen binalarda gerileme!
TÜİK istihdam endeksinde sanayide sert düşüş
TÜİK istihdam endeksinde sanayide sert düşüş
İnşaatta güven hızlı yükseldi: Hizmette hafif toparlanma görüldü
İnşaatta güven hızlı yükseldi: Hizmette hafif toparlanma görüldü