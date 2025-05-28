SANKO Grup Şirketleri İSO 500’de 4 şirketle yer aldı

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İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından, şirketlerin 2024 yılı üretimden net satışlar baz alınarak yapılan araştırmaya göre, ÇİMKO Çimento ve Beton 94’üncü, SANKO Tekstil İşletmeleri 177’nci, Süper Film Ambalaj 306’ncı, SANKO Enerji ise 337’nci sırada bulunuyor.



İSO’nun, 2024 yılı verilerini baz alarak açıkladığı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasına göre; ÇİMKO Çimento ve Beton 21, Süper Film Ambalaj ise listede 59 sıra yükseldi.