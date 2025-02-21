TÜİK açıkladı: Evlerin metrekareleri küçüldü!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı son çeyrek Yapı İzin İstatistikleri verilerini açıkladı.

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2024 yılı IV. çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 16,7, daire sayısı yüzde 17,4 ve yüzölçümü yüzde 16,5 azaldı.

İzinlerin yarısından fazlası konut

Belediyeler tarafından 2024 yılı IV. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen binaların toplam yüzölçümü 52,4 milyon metrekare iken; bunun 28,4 milyon metrekare'si konut, 12,1 milyon metrekare'si konut dışı ve 11,9 milyon metrekare'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

En yüksek yüzölçüm payı yüzde 69,9 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu.

Belediyeler tarafından 2024 yılı IV. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 36,6 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 4 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar izledi.

Yapı kullanma izin belgesinde yüzölçüm arttı

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2024 yılı IV. çeyreğinde belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 10,5, daire sayısı yüzde 16,9 ve yüzölçüm yüzde 13,3 arttı.

Belediyeler tarafından 2024 yılı IV. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen binaların toplam yüzölçümü 42,4 milyon metrekare iken; bunun 23,5 milyon metrekare'si konut, 9,6 milyon metrekare'si konut dışı ve 9,2 milyon metrekare'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Belediyeler tarafından 2024 yılı IV. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 30,2 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 2,9 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar izledi.