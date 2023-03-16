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Yabancı yatırımcı hisse ve tahvilde satıcı

Yabancı yatırımcılar, geçen hafta net 53,5 milyon dolarlık hisse senedi, 56,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 500 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı.

Haber Merkezi
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İSTANBUL / EKONOMİ

Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre geçen hafta yabancı yatırımcılar net 53.5 milyon dolarlık hisse senedi, 56.2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 500 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 3 Mart itibarıyla 26 milyar 381,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 10 Mart'ta 27 milyar 495,7 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 382,9 milyon dolardan 1 milyar 307,1 milyon dolara, ŞBS stokları da 75,2 milyon dolardan 74,5 milyon dolara indi..

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