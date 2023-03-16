Net rezervlerde 2 milyar dolarlık gerileme

İSTANBUL / EKONOMİ

Merkez Bankası verilerine göre 10 Mart haftasında IMF tanımlı net uluslararası rezervler 2 milyar 34 milyon dolarlık düşüş ile 18 milyar 651,2 milyon dolara indi. Bu hafta ise 14 Mart’ta hem Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2.25 milyar dolarlık Eurobond ihracı hem de Suudi Arabistan’ın 5 milyar dolarlık depo mevduatı hesaplara girdi. Öte yandan Merkez Bankası toplam rezervleri 10 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 346 milyon dolar azalarak 120 milyar 13 milyon dolara geriledi.

Verilere göre, 10 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 585 milyon dolar azalışla 69 milyar 696 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 3 Mart'ta 70 milyar 281 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Söz konusu dönemde altın rezervleri ise 238 milyon dolar artarak 50 milyar 78 milyon dolardan 50 milyar 316 milyon dolara çıktı. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 10 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 346 milyon dolar azalışla 120 milyar 359 milyon dolardan 120 milyar 13 milyon dolara geriledi.