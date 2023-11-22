Brent petrol fiyatında düşüş yüzde 4'ü aştı

Dün günü 82,45 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 17.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 4,05 düşüşle 79,18 dolara geriledi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 74,56 dolardan alıcı buldu. Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin düştüğüne ilişkin veriler, fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkede ham petrol stoklarının 9 milyon 47 bin varil arttığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 467 bin varil artacağı yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi stok verileri bugün açıklanacak. Söz konusu stok artışına ilişkin veriler doğrulanırsa, fiyatların düşüş eğilimine devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklar, banka yetkililerinin para politikasının seyrinde ihtiyatlı bir yaklaşım benimsenmesi konusunda hemfikir olduğunu, gelen verilerin enflasyonun düşürülmesindeki ilerlemenin yetersiz olduğunu göstermesi durumunda para politikasının daha da sıkılaştırılabileceğini ortaya koydu.

Tutanaklarda, tüm yetkililerin, enflasyon sürdürülebilir şekilde belirlenen hedefe gerileyene kadar para politikasının kısıtlayıcı kalmasının uygun olacağı kanaatini taşıdığı belirtildi.

Söz konusu haber akışıyla doların diğer para birimleri karşısında değer kazanması da petrol fiyatlarındaki düşüşü destekledi. ABD dolar endeksi dünkü kapanışa göre yüzde 0,26 artışla 103,717 oldu. Doların değer kazanması petrol alımında diğer para birimlerini kullanan alıcılar için petrolü daha pahalı hale getirerek talepte azalmaya sebep oluyor.

Orta Doğu'dan gelen olumlu haberler düşüşü hızlandırdı

Hamas ve İsrail'in esir takası ve dört günlük insani ara konusunda anlaştığına ilişkin haberler de arz yönlü endişeleri hafifleterek, fiyatların düşüşünde etkili oldu.

İsrail ile Hamas, çatışmalara insani ara verecek uzlaşmanın 23 Kasım'da uygulamaya girmesini kabul etti. Buna göre, çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek.

Ancak OPEC+ grubunun 30 Kasım'da yapılması planlanan toplantısında, fiyatları istenilen seviyeye getirebilmek amacıyla daha fazla kesintiye gidebileceği endişeleri, petrol fiyatlarında daha fazla düşüşün önüne geçti.

Suudi Arabistan ve Rusya'nın başı çektiği üretici ülkeler, zaman zaman petrol fiyatlarını istenilen seviyede tutma ve böylece gelirlerini koruma amacıyla arz kesintisi yapabiliyor.