Buğday fiyatları düşüşe geçti

Buğday fiyatları, Rusya'nın Ukrayna limanlarına ve tahıl altyapılarına saldırmasının küresel arza dair endişeleri artırmasıyla dün beş ayın zirvesini görmesinin ardından bugün %2 düşüş kaydetti.

Mısırın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları %1'den fazla düşerken, soya fasulyesi de ABD'de yağmur beklentileriyle kayıplarını artırdı.

Analistler, ABD'de bu hafta için yağmurlu hava tahminlerinin son haftalarda ABD'de mahsul alınan bölgelerde görülen kuraklığın neden olduğu endişelerin bir kısmını yatıştırmasını bekliyor.

Buğday 7.77 dolar/bushel yani 285.5 dolar/ton ile 21 Şubat'tan beri en yüksek seviyesini görmesinin ardından %2 gerileyerek 7.45 dolar/bushel yani 273.7 dolar/ton seviyesine düştü.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan mısır vadeli kontratları %1.2 azalarak 5.58 dolar/bushel, yani 219.7 dolar/ton seviyesine geriledi.

Soya fasulyesi %0.7 düşüşle 14.10 dolar/bushel yani 518.1 dolar/ton seviyesine geriledi.