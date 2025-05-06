Bakır, ABD-Çin diyaloğu umuduyla arttı

Londra Metal Borsası'nda(LME) gösterge bakır, TSİ 06.32'de yüzde 1,2 artışla 9.479 dolar/tona çıktı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent dün Başkan Donald Trump'ın gümrük vergilerini savunarak, vergi indirimleri de dahil olmak üzere daha geniş gündeminin nihayetinde uzun vadeli ekonomik büyümeye yol açacağını vurguladı.

Çin Ticaret Bakanlığı cuma günü yaptığı açıklamada, Pekin'in Washington'un Trump'ın yüzde 145'lik gümrük vergileri konusunda görüşmeler yapma teklifini “değerlendirdiğini” söyledi. Bakanlık, ABD'nin görüşme talebiyle Çin'e yaklaştığını ve Pekin'in kapısının görüşmelere açık olduğunu belirterek ticaret savaşında potansiyel bir gerileme sinyali verdi.

Bir işlemci, “Ticaret görüşmeleri için sorunsuz bir yolculuk gibi görünmüyor ve yatırımcılar dünya çapındaki ekonomik genişleme ve ardından metal talebi üzerindeki potansiyel olumsuz etkiler konusunda giderek daha fazla endişeleniyor” dedi

ABD ekonomisi, Trump'ın gümrük vergilerini aşmak için yapılan ithalat akını nedeniyle son üç yılda ilk kez ilk çeyrekte küçüldü ve Uluslararası Para Fonu, ABD GSYH'sinin 2025'te yalnızca yüzde 1,8 büyüyeceğini tahmin etti.

LME'de alüminyum yüzde 0,8 artışla 2.450 dolar/tondan, çinko yüzde 1,8 artışla 2.654 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,5 artışla 1.943 dolar/tondan, kalay yüzde 3,8 artışla 31.850 dolar/tondan ve nikel yüzde 1,4 artışla 15.700 dolar/tondan işlem gördü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) bakır kontratı, yüzde 0,4 artışla 77.870 yuan/tona (10.776,36 dolar) çıktı.

SHFE'de alüminyum yüzde 0,6 kayıpla 19.875 yuan/tondan, çinko yüzde 0,2 düşüşle 22.465 yuan/tondan, kurşun yüzde 0,9 düşüşle 16.705 yuan/tondan, nikel yüzde 0,7 artışla 124.900 yuan/tondan ve kalay yüzde 0,1 artışla 261.960 yuan/tondan işlem gördü.