Demir fiyatları yükseldi

Vadeli demir cevheri fiyatları, ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşması umutlarının desteğiyle yükselirken, çelik üretimine yönelik yakın vadeli talebin güçlenmesi de fiyatları destekledi.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Eylül ayı demir cevheri kontratı, TSİ 05.43'te yüzde 0,57 artışla 708,5 yuan/ton (97,98 dolar) seviyesinden işlem gördü.

Singapur Borsası'nda gösterge haziran ayı demir cevheri, yüzde 1,03 artışla 97,55 dolar/tondan işlem gördü.

ABD Başkanı Donald Trump pazar günü yaptığı açıklamada, ABD'nin ticaret anlaşmaları konusunda Çin de dahil olmak üzere birçok ülkeyle görüştüğünü ve Çin ile temel önceliğinin adil bir ticaret anlaşması sağlamak olduğunu söyledi.

Çin Ticaret Bakanlığı cuma günü yaptığı açıklamada, Pekin'in Washington'dan gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın yüzde 145'lik gümrük vergileri konusunda görüşmeler yapma teklifini “değerlendirdiğini” söyledi.

Bu arada, Çin'in hizmet faaliyeti Nisan ayında yedi ayın en yavaş hızında genişledi ve ABD gümrük tarifelerinin neden olduğu belirsizlikten etkilendi.

Analistler, çelik piyasasının gümrük vergilerinin yol açtığı denizaşırı resesyon risklerinden endişe duyduğunu ve anti-damping önlemlerinin gelecekteki çelik talebini olumsuz etkileyeceğini belirtti.

Ancak yurtiçi sıcak metal üretiminin yüksek kalmaya devam ettiği ve son kullanıcılardan gelen talebin dirençli olmaya devam ettiği kaydedildi.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 1,78 ve yüzde 2,17 düştü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri yüzde 0,26 geriledi, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,06 arttı, paslanmaz çelik yüzde 0,2 değer kazandı ve filmaşin yatay işlem gördü.