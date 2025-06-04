API petrol stokları beklentilerin üzerinde geriledi

API'den yapılan açıklamaya göre, önceki hafta 4,24 milyon varil azalan petrol stokları, 30 Mayıs ile sona eren hafta 3,3 milyon varil daha azaldı. Analistler stoklarda 900 bin varil seviyesinde bir düşüş bekliyorlardı.

Bu yıl petrol stoklarının şu ana kadar yaklaşık 18 milyon varil arttığı hesaplandı.

Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından açıklanan veriler, stratejik petrol rezervindeki (SPR) ham petrol stokları 500 bin varil artışla 401,8 milyon varile ulaştı.

Benzin stokları üst üste yedi hafta süren düşüşünü hızlı bir yükselişle sonlandırdı. Yedi haftada 15,4 milyon varil azalan stoklar, geçen hafta 4,7 milyon varil artış gösterdi. Benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın yaklaşık %3 altında bulunuyor.

Damıtılmış ürün stokları üst üste ikinci haftasında da arttı. Stoklarda önceki hafta yaşanan 1,3 milyon varil artışın ardından, geçen hafta 760 bin varil artış daha yaşandı. Bu artışla birlikte damıtılmış ürün stokları beş yıllık ortalamanın %17 altına geldi.

ABD Enerji Bakanlığı (DoE) Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından bugün açıklanacak petrol stoklarında düşüş bekleniyor. WSJ tarafından hazırlanan ankete göre, analistler bir önceki hafta 2,8 milyon varil azalan petrol stoklarında, 30 Mayıs ile sona eren haftada 1,3 milyon varil daha düşüş olacağını tahmin ediyor.

WSJ'nin anketinde benzin stok tahmini 0,4 milyon varil düşüş, damıtılmış ürün stok tahmini 0,5 milyon varil artış olacağı yönünde oluştu.

Ankette DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının %90,2 seviyesinden %91,0 seviyesine çıkacağı tahmin edildi.

DoE stok verileri TSI 17.30'da açıklanacak.