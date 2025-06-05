Demir cevheri, çelik talebindeki zayıflamayla düştü

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Eylül ayı demir cevheri kontratı, TSİ 05.38 itibarıyla %0,14 düşüşle 701 yuan/ton (97,61 dolar) seviyesinden işlem gördü.

Singapur Borsası'nda işlem gören Temmuz ayı demir cevheri kontratı, %0,69 düşüşle 94,8 dolar/tona geriledi.

Analistler, temel itici güçlerin eksikliği nedeniyle, çelik üretiminde kullanılan bu önemli hammaddenin fiyatlarının mevsimsel olarak zayıf talep nedeniyle dalgalanma göstereceğini belirtti.

Bir analist “Demir cevheri piyasasında temel göstergelerde büyük bir değişiklik yok. Kömür fiyatlarındaki yükselişin öncülüğündeki yukarı yönlü ivme dalgası zayıfladı, bu nedenle cevher fiyatları da geriledi” dedi.

Ancak analistler, üretim kesintileri ve liman stoklarındaki düşüşe rağmen, nispeten yüksek sıcak metal üretiminin aşağı yönlü potansiyeli sınırladığını da kaydetti.

Çin ve ABD arasında ticaret ateşkesi olmasına rağmen, çelik ihracatının son zamanlarda düşüş eğilimi göstererek talebi aşağı çektiği de belirtildi.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü, Çarşamba günkü %6'nın üzerindeki yükselişin ardından, daha yavaş bir hızda olsa da, sırasıyla %1,01 ve %0,11 artış kaydetti.

Şanghay Vadeli İşlem Borsası'ndaki çelik referans fiyatları sınırlı bir aralıkta seyretti. İnşaat demiri %0,07 yükselirken, sıcak haddelenmiş rulo %0,19 değer kaybetti, filmaşin %0,18 değer kazandı ve paslanmaz çelik %0,2 yükseldi.