Bakır, zayıflayan dolar ile birlikte yükseldi

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır, TSİ 04.02 itibarıyla %0,31 artışla 9.651 dolar/tona yükselirken, Şanghay Vadeli İşlem Borsası'nda (SHFE) en çok işlem gören bakır kontratı, 78.190 yuan/ton (10.890,43 dolar) seviyesinde sabit kaldı.

Dolar endeksi, zayıf ABD ekonomik verileri nedeniyle altı haftanın en düşük seviyelerinde seyretti.

Ticaret cephesinde, ABD Başkanı Donald Trump dün Çinli mevkidaşı Xi Jinping'i sert ve “anlaşma yapmakta son derece zor” olarak nitelendirdi ve Beyaz Saray'ın bu hafta iki lider arasında uzun zamandır beklenen bir telefon görüşmesi beklentisini yükseltmesinin ardından gerginlikleri ortaya çıkardı.

Kanada olası misillemelere hazırlanırken, Avrupa Birliği dün ticaret görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğini bildirdi. Yeni ABD metal tarifeleri küresel ekonomide daha fazla aksaklığa neden olurken, Washington ile müzakerelere aciliyet kattı.

Analistler, Trump'ın alüminyum ve çeliğe uyguladığı %50'lik tarifelerin, yakında bakır için de daha sert gümrük vergileri uygulama sözünü yerine getireceği beklentisini artırdığını belirtti.

LME'de kalay, Myanmar'ın kalay zengini Wa eyaletinden tedarikin yeniden başlamasının beklenenden daha uzun süreceği endişesiyle dün bir haftanın en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra, %0,3 düşüşle 31.935 dolar/tona geriledi.

SHFE'de kalay, %1,4 artışla 258.750 yuan/ton ile en güçlü performans gösteren emtia olmaya devam etti. Alüminyum %0,5 artışla 20.110 yuan/tondan, kurşun %0,5 artışla 16.720 yuan/tondan, nikel %0,2 düşüşle 121.800 yuan/tondan işlem gördü.

LME'de alüminyum %0,2 artışla 2.488,5 dolar/tondan, nikel %0,1 artışla 15.415 dolar/tondan, kurşun %0,4 düşüşle 1.982 dolar/tondan işlem gördü.