Trump, kafaları karıştırdı: Petrol fiyatları geriledi

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ile İran arasındaki çatışmaya ABD'nin müdahil olup olmayacağı, İran ile bir anlaşmanın mümkün olup olmadığı konusunda verdiği karışık mesajlar petrol fiyatlarını geriletti.

Trump'ın karışık sinyaller vermesinin ardından yatırımcıların yeni pozisyon almakta tereddüt etmesiyle petrol fiyatları geriledi. Ağustos vadeli Brent ham petrolü fiyatları varil başına 76,33 dolara kadar geriledi. Şu sıralarda ise düne göre yüzde 0,21 düşüşle 76,47 dolardan karşılık buluyor. Temmuz vadeli Batı Teksas petrolü ise yüzde 0,05 düşüşle 75,10 dolardan işlem gördü.

IG'den analist olan Tony Sycamore, "Tüccarlar İsrail-İran çatışmasının bir sonraki aşamasının bir ABD saldırısı mı yoksa barış görüşmeleri mi olduğunu görmeyi beklerken fiyatta hala sağlıklı bir risk primi var" dedi.

Sycamore, ilk aşamanın fiyatların 5 dolar artmasına yol açabileceğini, barış görüşmelerinin ise yaklaşık aynı büyüklükte bir düşüşe neden olabileceğini söyledi.

Analistler Brent petrolü için destek seviyesi olarak 76 doları gösteriyorlar. Buranın aşağı kırılması halinde 74,87-74,36 dolar aralığına doğru geri çekilme yaşanabileceği belirtiliyor.