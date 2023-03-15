Natixis, altın fiyatı tahminini yükseltti

Euronews'in veri sağlayıcısı da olan Fransız yatırım bankası Natixis, 2023 yılı için altın fiyatı tahmininde yukarı yönlü revizyona gitti. Yukarı yönlü gerçekleştirilen revizyona rağmen, banka altın fiyatlarının 1900 dolar üstünde tutunamayacağını düşünüyor.

Natixis'in değerli metal analisti Bernard Dahdah, yayınladığı bir araştırma notunda, Amerikan hükümetinin California'daki Silicon Valley Bank ve New York'taki Signature Bank ile ilgili attığı adımlar bulaşıcılık ve daha geniş bir bankacılık krizine dair korkuları azalttığı için altın fiyatlarının ons başına 1.900 dolarda tutunmasını beklemediğini söyledi.

Natixis, 2023 yılı ortalama altın fiyatı tahminini 1.790 dolar/ons'tan 1.830 dolar/ons'a yükseltti.

Dahdah, Fed'in para politikası duruşunun altın için en önemli faktör olmaya devam ettiğini söyledi.