Metallerde karışık seyir

Bakır fiyatları, ABD-Çin ticaret görüşmelerinin ardından piyasadaki iyimserliğin azalmasıyla düşüşe geçerken, Şanghay Vadeli İşlem Borsası ve Londra Metal Borsası'nda alüminyum, düşük stokların sürekli desteğiyle yükseldi.

SHFE'de en çok işlem gören alüminyum kontratı, üçüncü gün üst üste yükselerek yüzde 0,7 artışla 20.490 yuan/tona ulaşırken, 9 Haziran'dan bu yana yükseliş gösteren LME'de üç aylık alüminyum, erken işlemlerde yüzde 0,3 artışla 2.525,5 dolar/tona yükseldi ve diğer metallerin performansını geride bıraktı.

Bir analist “Alüminyum, diğer metallerle karşılaştırıldığında, son zamanlarda oldukça güçlü bir performans sergiliyor, çünkü iç pazardaki talep güçlü ve SHFE stokları azalıyor” dedi.

Analiste göre bakır fiyatları dar bir aralıkta seyretti, çünkü COMEX ve LME'de bakır ithalatına uygulanabilecek olası ABD gümrük vergileri beklentisiyle yüksek primler, bakırın ABD'ye sevkiyatını sürdürerek desteğini sağladı.

SHFE depolarındaki alüminyum stokları, 6 Haziran'da sona eren haftada 118.165 tona gerileyerek Şubat 2024'ten bu yana en düşük seviyesine ulaştı.

LME kayıtlı depolardaki alüminyum stokları, 11 Haziran'da 355.600 tona gerileyerek Ekim 2022'den bu yana en düşük seviyesine ulaştı.

LME'de bakır yüzde 0,3 düşüşle 9.673,5 dolara geriledi ve haftalık bazda yüzde 0,2 değer kaybetti. SHFE'de bakır ise yüzde 0,1 düşüşle 78.610 yuan/tona geriledi ve haftalık bazda yüzde 0,3 değer kaybetti.

ABD COMEX bakır vadeli işlemlerinin LME bakır üzerindeki primi 946 dolar/ton oldu.

LME'de kurşun yüzde 0,2 düşüşle 1.992,5 dolar/tondan ve nikel yüzde 0,1 düşüşle 15.135 dolar/tondan işlem gördü.

SHFE'de kurşun yüzde 0,3 artışla 16.945 yuan/tondan, nikel yüzde 0,4 düşüşle 120.030 yuan/tondan, çinko ise yüzde 0,2 düşüşle 22.020 yuan/tondan işlem gördü.