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Hangi hisseler öne çıkıyor? Petrolde varil başına 100 dolar görülebilir!

İsrail’in İran’ı vurmasıyla bölgede yeniden artan tansiyonla gözler petrol fiyatlarına çevrildi. Yüzde 10’un üzerinde yükselen petrol fiyatlarının daha da yükselebileceğini belirten uzmanlar, petrol fiyatlarıyla birlikte bir de savunma hisselerine dikkat çekti.

Haber Merkezi
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Hangi hisseler öne çıkıyor? Petrolde varil başına 100 dolar görülebilir!
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İsrail'in İran'a saldırısıyla alevlenen Orta Doğu gerilimiyle birlikte gözler petrol fiyatlarının bundan sonra nereye gideceğine çevrildi.

Günün erken saatlerinde yüzde 13 oranında yükselen petrol fiyatları 76 dolara yaklaştı.

İsrail, İran'a saldırdı, petrol fiyatları fırladıİsrail, İran'ı vurdu, petrol fiyatları fırladıKüresel Ekonomi

Swissquote Bank Kıdemli Analisti İpek Özkardeskaya, gerilimin azalmasının petrolü varil başına 70 doların altına -200 günlük hareketli ortalamanın civarına- geri getirebileceğini ve piyasanın dikkatini arz-talep dinamiklerine, ticaretteki aksaklıklara ve Rus petrolü üzerindeki yeni baskıya çevirebileceğini söyledi.

Özkardeşkaya, "Daha geniş çaplı bir tırmanma petrolü varil başına 90-100 dolara doğru itebilir" Şimdiye kadar LNG cephesinde önemli bir fiyat hareketi olmadı, ancak gerilim Hürmüz Boğazı'ndan geçişi aksatırsa, LNG akışları da etkilenebilir" dedi.

Küresel LNG'nin yaklaşık beşte biri Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor.

Saldırı sonrası petrol ve savunma hisseleri öne çıkıyor

Petrol ve savunma hisseleri, İsrail'in İran'ın nükleer ve askeri tesislerine yönelik büyük saldırısının ardından yükselen tansiyonla muhtemelen yükselecek.

Swissquote'tan İpek Özkardeskaya'nın piyasa yorumuna göre, piyasanın geri kalanı baskı altında kalacak.

“Birçok yatırımcı, jeopolitik başlıklar açısından dalgalı geçebilecek bir hafta sonu öncesinde risk almayı tercih edebilir,” diyen Özkardeşkaya, son raporlar göz önüne alındığında haberlerin tamamen şaşırtıcı olmadığını da sözlerine ekledi. Petrol fiyatlarındaki artışa bakılırsa, piyasanın saldırıya tepkisinin çok güçlü olduğunu belirtti.

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