Demir cevherinde düşüş devam ediyor

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Eylül ayı demir cevheri kontratı, sabah seansını %0,85 düşüşle 699,5 yuan/ton (97,58 dolar) seviyesinde kapattı.

Singapur Borsası'ndaki Temmuz ayı demir cevheri, TSİ 07.49'da %0,46 düşüşle 92,55 dolar/ton oldu.

Çinli danışmanlık şirketi Mysteel, en büyük tedarikçiler Avustralya ve Brezilya'dan yapılan demir cevheri sevkiyatlarının toplam hacminin 16-22 Haziran tarihleri arasında 30,1 milyon tona yükselerek yılın en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti.

Dünyanın en büyük demir cevheri üreticisi Avustralya'nın Rio Tinto, Hope Downs 2 projesi için gerekli tüm hükümet onaylarını aldı.

Rio Tinto ve Hancock Prospecting'in ortak girişimi olan Hope Downs 2 projesinin yıllık üretim kapasitesi 31 milyon ton olacak.

Analistlere göre, demir cevheri fiyatları, arzın istikrarlı olduğuna dair işaretler üzerine son dönemdeki düşüşünü sürdürdü.

Yine de analistlere göre, yaz aylarında inşaat faaliyetlerinin yavaşlamasıyla Çin'in demir cevheri ithalatının daha da düşmesi muhtemel.

Talep cephesinde ise, Dünya Çelik Birliği'nin verilerine göre, küresel çelik üretimi Mayıs ayında bir önceki yıla göre %3,8 düştü.

Çin merkez bankasına göre, Çin, iç tüketimi artırmaya yönelik daha geniş çaplı çabaların bir parçası olarak “tüketimde hem arz hem de talep tarafındaki finansal kurumlara rehberlik edecek”.

DCE'deki diğer çelik üretim bileşenleri de düşüş yaşadı, kok kömürü ve kok sırasıyla %0,69 ve %0,48 geriledi.

Şanghay Vadeli İşlem Borsası'ndaki çoğu çelik referans fiyatı düştü. İnşaat demiri ve filmaşin %0,5 düşerken, sıcak haddelenmiş rulo %0,35 geriledi, paslanmaz çelik ise %0,77 yükseldi.