Bakır, zayıflayan dolar etkisiyle yükseldi

Londra Metal Borsası'nda üç aylık bakır, erken işlemlerde %0,18 artışla 9.686 dolar/ton olurken, Şanghay Vadeli İşlem Borsası'nda en çok işlem gören bakır kontratı 78.480 yuan/ton (10.945,45 dolar) seviyesinde sabit kaldı.

İsrail, ABD Başkanı Donald Trump'ın düşmanlıkların sona erdiğini açıklamasının ardından İran'ın füze saldırılarına sert bir şekilde yanıt vereceğini söylemesine rağmen, istikrarsız ateşkes şu ana kadar devam ediyor.

Pekin merkezli bir analist, “Tüccarlar ve yatırımcılar tüm bu belirsizlik ortamında kesin sinyaller bekliyorlar. İsrail-İran ateşkesinin kesin olmadığı ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi konusundaki açıklamalarının nötr bir tonla yapıldığı görülüyor” dedi.

Ayrıca, ABD istihbaratının ön değerlendirmesine göre, ABD hava saldırıları İran'ın nükleer kapasitesini yok etmedi ve sadece birkaç ay geciktirdi.

Powell, ABD Kongresi'nde yaptığı açıklamada, kendisi ve Fed'deki birçok kişinin enflasyonun yakında hızlanmaya başlayacağını beklediğini ve merkez bankasının şu anda borçlanma maliyetlerini düşürmek için acele etmediğini söylemesine rağmen dolar zayıfladı.

LME'de alüminyum, ikinci gün üst üste kayıplarını sürdürerek %0,52 düşüşle 2.565,5 dolar/tona geriledi ve SHFE'de alüminyum, beşinci gün üst üste düşüş yaşayarak %0,34 gerilemeyle 20.260 yuan/tona indi.

LME'de çinko %0,26 artışla 2.688,5 dolar/tona, kurşun %0,15 artışla 2.022 dolar/tona ve nikel %0,1 artışla 14.935 dolar/tona yükseldi.