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OPEC+ toplantısı perşembe saat 16.00'da başlayacak

OPEC+ toplantısının resmi oturumları perşembe günü Türkiye saati ile 16.00'da başlayacak.

Haber Merkezi
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OPEC+ toplantısı perşembe saat 16.00'da başlayacak
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OPEC+ üyesi ülkelerin petrol ve enerji bakanlarının 30 Kasım Perşembe günü yapacakları toplantının oturum saatleri netleşmeye başladı.

Gelen ilk bilgilere göre OPEC+'nın video konferans yolu ile gerçekleşecek toplantısının ilk resmi oturumları Türkiye saati ile 16.00'da Ortak Bakanlar İzleme Komitesi toplantısı ile başlayacak.

Saat 17.00'da ise OPEC+ bakanlarının tümünün katılacağı politika toplantısı başlayacak.