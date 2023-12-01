OPEC+'nın kararına rağmen petrol fiyatları geriliyor

ING'nin emtia stratejisi başkanı Warren Patterson, üretim kesintilerinin derinleşitirilmesine rağmen fiyatın düşmesinin piyasanın hayal kırıklığına uğradığını gösterdiğini savundu.

Brent ham petrolü yüzde 0,2 düşüşle varil başına 80,67 dolardan, WTI ise yüzde 0,1 düşüşle varil başına 75,85 dolardan işlem görüyor.

Patterson, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde günde yaklaşık 900.000 varillik yeni ek kesintiler beklendiğini, ancak "bunların piyasa koşullarına bağlı olarak 1Ç'den sonra piyasaya kademeli olarak geri getirileceğini" söyledi.

Patterson'a göre piyasanın tepkisi, açıklanan kesintilerin gönüllülük esasına dayanması ve üye devletlerin grup çapında bir eylem üzerinde anlaşmalarının giderek zorlaşması nedeniyle endişelerin arttığına işaret ediyor.