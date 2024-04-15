Petrol fiyatı için yeni senaryo: Riskler sonrası yükseliş bekleniyor mu?

İran'ın İsrail'e hava saldırısı düzenleyerek misillemede bulunmasının ardında fiyatlarının varil başına 100 dolar ve üzerine çıkabileceği endişeleri konuşulmaya başlandı.

Houston merkezli enerji danışmanlık şirketi Lipow Oil Associates Başkanı Andy Lipow, "İran'daki petrol üretim veya ihracat tesislerine yönelik herhangi bir saldırı Brent ham petrolünün fiyatını 100 dolara çıkarır ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılması fiyatları 120 ila 130 dolar aralığına çeker" dedi.

İran Cumartesi gecesi İsrail'e 300'den fazla insansız hava aracı ve füze fırlatarak ilk kez doğrudan bir askeri saldırı düzenlemiş oldu. İsrail Savunma Kuvvetleri sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari'ye göre İran'a ait insansız hava araçları ve füzelerin "büyük çoğunluğu" engellendi.