Borsada güçlü direnç beklentisi yüksek

Nasıl Bir Ekonomi’de Yayınlanan Ekonomi Masası’na katılan ALB Yatırım Başekonmisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz ve Yatırım Finansman Direktörü Dr. Nuri Sevgen, bayram sonrası ilk işlem gününde Borsa İstanbul’a yönelik beklentilerini aktardı. Bugün bir satış fırsatı olabileceğini belirten Eryılmaz ve Sevgen, borsada güçlü bir direnç olacağı beklentisinde olduklarını ifade etti.

ALB YATIRIM BAŞEKONMİSTİ DOÇ. DR. FİLİZ ERYILMAZ

Savaş tedirginliği, borsada küçük yatırımcı için satış nedeni olabilir

Borsada bugün açılışta kısmi bir satış baskısı görülebilir kanaatindeyim. Bunun nedenlerinden biri elbette ki savaş tedirginliği. Özellikle küçük yatırımcılar tarafından bu bir satış nedeni olabilir. İkinci neden de geçen hafta kapalıydık. Amerika'dan enflasyon rakamları geldi ve oldukça güçlü geldi. Beklenti üstü geldi ve Amerika'da 3 faiz indirim beklentisinin artık 2 faiz indirimi beklentisine dönüştüğünü görüyoruz. Hazirandaki ilk faiz indirimi temmuza kaydı ve yıl genelinde ve 2 faiz indirimine dönüştü. Dolayısıyla bizim piyasalarımız özellikle Fed’in daha geç faiz indirimi yapacağı beklentisini fiyatlamadı. Dolayısıyla buradan gelen bir etki olabilir.

Bir diğer etki de şu: 4 Nisan'dan başlayan hareket itibariyle 3,5 günde hatta 5 Nisan'dan alırsanız 2,5 günde yüzde 7,5 yükselen bir endeks var. Teknik olarak çok güçlü ve kısa vadeli teknik göstergelerin aşırı alım bölgesinde olduğunu görüyoruz. Bu 3 sebeple sabah açılışta kısmi bir satış olsa da kuvvetle muhtemel ilerleyen süreçte özellikle savaşa dair haber akışlarında çok ciddi kötüleşme olmazsa geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirildiği bir süreç olabilir kanaatindeyim. Şimdi özellikle savaş dönemlerinde havacılık hisselerinde ciddi satışlar gelebilir. Dolayısıyla sabah saatlerinde eğer olur da bir satış görürsek ki ben görme ihtimalimiz güçlü görürüm. Bu durumda havacılık hisseleri öncülüğünde bir satış gelme ihtimali güçlü olabilir. Tabii burada şuna bakacağız. Bu satışın hangi desteklere kadar gerilediği, hangi desteklerden karşılandığı önemli olacak. Bizim aşağıda yakın vadedeki tarihi izin verilmeden bir güçlü dirençli burası 9.450 önemli. Dolayısıyla 9.450’ye kadar olan düşüşler aslında güçlü yükseliş trendini bozacak bir durumda olmayacak. Dolayısıyla 9.450 üstü kaldığı sürece bir satış geliyorsa da borsada yön yukarı olmayan devam edecek. Daha aşağı bakarsak daha aşağıda elbette psikolojik olan güçlü direnç 9.000 . Bunun üzerinde kaldığımız sürece de genel olarak borsadaki olumlu havanın bozulduğu bir süreç olmaz kanaatindeyiz.

YATIRIM FİNANSMAN DİREKTÖRÜ DR. NURİ SEVGEN

En kötü senaryom 9.500 seviyesi

Hafta sonu yaşanan bir gerginlik oldu. İran’ın yaptığı saldırı öncesi İsrail’e haber vererek, “Benim sizi vurabilecek kapasitem var” mesajı verdiğini düşünüyorum. İsrail tarafında da ABD’nin de baskısıyla “Olayı büyütmeyelim” mesajları var. Bu mesajlarla piyasanın rahatlayacağını düşünüyorum.

İçeride ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ‘in katılacağı IMF ve Dünya Bankası görüşmeleri, 2 Mayıs’ta da ABD Başkanı Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmeleri ön plana geliyor. Batı ile yakınlaşmaların finansal anlamda etkilerini görme olasılığımız var. Ancak Türkiye'de bundan nasıl etkilenecek, nasıl başlayacak? Bayram öncesinde beklemediğimiz bir yükseliş gördük. Bir miktar yükseliş bekliyorduk ama benim beklentilerimden daha sert bir yükseliş oldu ve bayram öncesinde devam etti bu. Endeks 9.814 seviyesinde kapandı.

Bugün nasıl başlayacak? Borsa İstanbul açısından bugün bir miktar satış olacak gibi görünüyor. Zaten 9.900-10.000 civarı hem psikolojik hem de teknik direnç bölgesi. Buralara doğru bir atak olursa satış için fırsattır. Geri çekilme ile başlama ihtimali var. Geri çekildikten sonra tekrar yukarı doğru tepki yapıp, daha yavaş bir geri çekilme olacağı kanaatindeyim. Siyasi gelişmelerden bağımsız, tamamen piyasa dinamikleriyle gelebilecek en kötü senaryom 9.500’lerde bitiyor. Daha önceki zirvenin üzerinde bir yer bekliyorum. Ama oraya kadar gerilemeyeceği, 9.650-9.700 civarında konsolide olacağı beklentim var. Bu da alış için fırsat verir.