Vadeli Arabica kahve fiyatları 13 yılın zirvesinde
Intercontinental Exchange'de (ICE) vadeli Arabica kahve fiyatları yüzde 5’e yakın artışla 13 yılın zirvesine yükseldi.
Intercontinental Exchange'de (ICE) vadeli Arabica kahve fiyatları 13 yılın zirvesine yükseldi.
Vadeli kahve fiyatı bugün neredeyse yüzde 5 artarak Nisan 2011'den bu yana ilk kez 2,7180 dolar/lb seviyesini gördü.
Robusta kahvede vadeli fiyat ise yüzde 3'ten fazla artarak 5,429 dolar/lb seviyesine çıktı.
Arabica kahve fiyatı, robusta kahvede yaşanan arz yetersizliğinin kahve zincirlerini Arabica kahve almaya yönlendirmesinin etkisiyle yıl başından bu yana neredeyse yüzde 40 yükseldi.
Bunun yanı sıra en büyük üretici Bezilya'da hava şartlarının üretim görünümünü zayıflatması da fiyatlara destek verdi.