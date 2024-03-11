11 Mart 2024 güncel altın satış fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatlarında hızlı yükseliş devam ederken; gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verisine çevrildi. Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını takip ediyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? 11 Mart 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Ons altın fiyatı, cuma günü açıklanan ve zayıf gelen ABD istihdam verileri, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları sonrası tarihi zirvesini yenilerken; haftanın ilk işlem gününe yatay seviyeden başladı. Piyasalar, faiz indirimlerinin tarihine ilişkin ipucu edinmek üzere ABD enflasyon verisini yakında takip edecek.
2189 dolara kadar yükselen ons altın, saat 09.29 itibarıyla yüzde 0,05 primle 2178 dolardan işlem gördü.
Tarihi rekor seviyesine kadar yaklaşan gram altın ise, şu sıralarda yüzde 0,34 yükselişle 2241 liradan alıcı buldu.
Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları
Gram altın 2.243,78 lira
Çeyrek altın 3.668,59 lira
Yarım altın 7.337,17 lira
Cumhuriyet altını 14.629 lira
Gremse altın 40.640 liradan satılıyor.