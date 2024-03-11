11 Mart 2024 güncel altın satış fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?

Ons altın fiyatı, cuma günü açıklanan ve zayıf gelen ABD istihdam verileri, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları sonrası tarihi zirvesini yenilerken; haftanın ilk işlem gününe yatay seviyeden başladı. Piyasalar, faiz indirimlerinin tarihine ilişkin ipucu edinmek üzere ABD enflasyon verisini yakında takip edecek.

2189 dolara kadar yükselen ons altın, saat 09.29 itibarıyla yüzde 0,05 primle 2178 dolardan işlem gördü.

Tarihi rekor seviyesine kadar yaklaşan gram altın ise, şu sıralarda yüzde 0,34 yükselişle 2241 liradan alıcı buldu.

Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları

Gram altın 2.243,78 lira

Çeyrek altın 3.668,59 lira

Yarım altın 7.337,17 lira

Cumhuriyet altını 14.629 lira

Gremse altın 40.640 liradan satılıyor.