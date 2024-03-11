Dolar/TL bugün ne kadar? (11 Mart 2024 dolar - Euro fiyatları)

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 31,9088 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 32,0000 TL'den başladı. Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte 32,0210 TL'ye kadar yükselen kur, saat 09.49 itibarıyla yüzde 0,28 primle 31,9989 TL'de hareket etti.

Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 35,3520 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 0,16 yükselişle 35,0319 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 41,1404 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,03 oranında yükselişle 102,72 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0942 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 28,07 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 48,29 seviyesinde bulunuyor.