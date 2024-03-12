12 Mart 2024 güncel altın satış fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Ons altın fiyatı ve gram altın fiyatı haftanın ikinci işlem gününde gerilerken; piyasalar ABD enflasyon verisini takip edecek. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? 12 Mart 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Ons altın fiyatı, tarihi zirve seviyelerden gerilerken; piyasalar bugün açıklanacak ABD enflasyon verisini yakından takip edecek.
2184 dolara kadar yükselen ons altın, saat 09.23 itibarıyla yüzde 0,37 düşüşle 2175 dolarda bulundu.
Gram altın fiyatı da, ons altındaki düşüşle aşağı yönlü hareket ediyor. Gram altın, şu dakikalarda ise yüzde 0,21 kayıpla 2241 liradan alıcı buluyor.
Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları
Gram altın 2.433,32 lira
Çeyrek altın 3.668,37 lira
Yarım altın 7.336,75 lira
Cumhuriyet altını 14.629 lira
Gremse altın 40.808,00 liradan satılıyor.