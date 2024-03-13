13 Mart 2024 güncel altın satış fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?

Ons altın fiyatı, dün beklentilerin üzerinde gelen ABD enflasyon verisinin tahvil getirilerinde yükselişe destek olmasıyla, bir ayın en büyük düşüşünü gerçekleştirdi. Altın bugün ise, yatay bir seyirde ilerliyor.

2161 dolara kadar yükselen ons altın, saat 09.11 itibarıyla yüzde 0,05 artışla 2159 dolardan işlem gördü.

Gram altında rekor

Fiyatı ons altın ve dolar/TL'ye göre hesaplanan gram altın, dolar/TL'deki yükselişle tarihi zirvesini 2273 liraya taşıdı. Gram altın şu dakikalarda ise, yüzde 0,14 primle 2227 liradan alıcı buldu.

Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları

Gram altın 2.440,51 lira

Çeyrek altın 3.643,58 lira

Yarım altın 7.287,30 lira

Cumhuriyet altını 14.530 lira

Gremse altın 41.051,00 liradan satılıyor.