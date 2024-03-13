13 Mart 2024 güncel altın satış fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Ons altın fiyatı, dün ABD enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesiyle beraber gerilerken, bugün yatay seyrediyor. Gram altın fiyatı ise, rekor tazeledi. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? 13 Mart 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Ons altın fiyatı, dün beklentilerin üzerinde gelen ABD enflasyon verisinin tahvil getirilerinde yükselişe destek olmasıyla, bir ayın en büyük düşüşünü gerçekleştirdi. Altın bugün ise, yatay bir seyirde ilerliyor.
2161 dolara kadar yükselen ons altın, saat 09.11 itibarıyla yüzde 0,05 artışla 2159 dolardan işlem gördü.
Gram altında rekor
Fiyatı ons altın ve dolar/TL'ye göre hesaplanan gram altın, dolar/TL'deki yükselişle tarihi zirvesini 2273 liraya taşıdı. Gram altın şu dakikalarda ise, yüzde 0,14 primle 2227 liradan alıcı buldu.
Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları
Gram altın 2.440,51 lira
Çeyrek altın 3.643,58 lira
Yarım altın 7.287,30 lira
Cumhuriyet altını 14.530 lira
Gremse altın 41.051,00 liradan satılıyor.