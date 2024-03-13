Dolar/TL bugün ne kadar? (13 Mart 2024 dolar - Euro fiyatları)

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 32,0597 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 32,0918 TL'den başladı. Kur, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 32,7326 TL'ye kadar yükselirken, tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve böylelikle 33 TL'ye yaklaştı. Dolar, saat 09.29 itibarıyla yüzde 0,12 yükselişle 32,0927 TL'de hareket etti.

Euro, 36 TL'ye yaklaştı

Euro fiyatları da sığ piyasada 35,7700 TL'ye kadar çıkarken, şu dakikalarda yüzde 0,17 artışla 35,1055 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 41,0882 TL'de işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,01 oranında düşüşle 102,95 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,0627 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 26,95 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 48,01 seviyesinde bulunuyor.