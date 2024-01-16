16 Ocak 2024 güncel altın satış fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Ons altın fiyatı, dolardaki yükselişle baskılanırken; gram altın fiyatı, ons altın ve dolar/TL'deki yükselişle tarihi rekorunu yukarı çekti. Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını takip ediyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? 16 Ocak 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Altının ons fiyatı, dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerindeki yükselişle, düşüş eğilimli hareket ederken; diğer taraftan Ortadoğu'da yükselen jeopolitik riskler yakından takip ediliyor.
2047 - 2055 bant aralığında işlem gören ons altın, saat 09.05 itibarıyla yüzde 0,43 kayıpla 2047 dolarda işlem gördü.
Fiyatı ons altın ve dolar/TL'nin değerine göre belirlenen gram altın, tarihi zirvesini 1997 liraya çıkardı. Gram altın şu dakikalarda ise, yüzde 0,24 düşüşle 1981 liradan alıcı buldu.
Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları:
Gram altın 2.060,22 lira
Çeyrek altın 3.242,04 lira
Yarım altın 6.484,08 lira
Tam altın 13.432 lira
Cumhuriyet altını 12.929 lira
Gremse altın 33.534 liradan el değiştiriyor.