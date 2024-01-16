Dolar Endeksi 1 ayın zirvesine çıktı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) erken bir tarihte faiz oranlarını düşürme konusunda çekingen davranabileceği yönündeki spekülasyonların artmasıyla ABD tahvil faizleri yükselirken, dolar endeksi de son bir ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Dolar Endeksi (DXY) yüzde 0,7 artışla 13 Aralık'tan bu yana en yüksek seviyesi olan 103.138 seviyesine çıktı. Endeks yıl başından bu yana yüzde 1,76 yükseldi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil getirisi kısa süre için yüzde 4'ün üzerinde çıktı ve şu sıralarda yüzde 3,997'den işlem görüyor.