29 Şubat 2024 güncel altın satış fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bir süredir yukarı yönlü hareketini sürdürürken; ons altın fiyatı ve gram altın fiyatı şubat ayını pozitif tarafta tamamlamaya hazırlanıyor. Uzmanlar, altın fiyatlarında yükselişin devamını bekliyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? 29 Şubat 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Ons altın fiyatı, yatay bir seyirde hareket ederken; ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha büyük ve hızlı faiz indirimlerine gidileceği beklentilerinin azalmasına rağmen şubat ayı başından bu yana değerini korudu.
2037 dolara kadar yükselen ons altın, saat 09.04 itibarıyla yüzde 0,09 yükselişle 2035 dolardan işlem gördü.
Ons altın ve dolar/TL'deki yükselişle yukarı yönlü hareketini sürdüren gram altın, 2048 liraya kadar çıkarken; şu dakikalarda yüzde 0,14 primle 2043 liradan alıcı buldu.
Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları:
Çeyrek altın 3.338,76 lira
Gram altın 2.126,33 lira
Yarım altın 6.658,27 lira
Gremse altın 34.922,00 liradan el değiştiriyor.